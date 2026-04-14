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Babosas en casa: por qué aparecen, cómo evitarlas y qué método es más efectivo que la sal

Las babosas suelen aparecer en el hogar durante épocas de humedad y lluvias. Por qué entran, cómo evitarlas y cuáles son los métodos más efectivos para controlarlas sin recurrir a la sal.

Las babosas aparecen con mayor frecuencia en ambientes húmedos y pueden ingresar al hogar en busca de refugio y alimento.

Las babosas aparecen con mayor frecuencia en ambientes húmedos y pueden ingresar al hogar en busca de refugio y alimento.

Las babosas se volvieron una presencia cada vez más habitual dentro de las casas, sobre todo después de lluvias intensas o períodos de alta humedad. Aunque pueden generar rechazo, su aparición responde a causas naturales y puede controlarse con métodos simples, efectivos y ecológicos.

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Con la llegada del calor, las cucarachas reaparecen con fuerza en los hogares y pueden convertirse en una molestia difícil de controlar.

Estos animales invertebrados, más precisamente moluscos gasterópodos (como los caracoles), pero sin concha externa visible, tienen un cuerpo blando y húmedo, se desplazan y dejan un rastro brillante de baba, una de sus características más reconocibles.

Dependen de ambientes húmedos para sobrevivir, puesto que se deshidratan con facilidad en condiciones secas. Por eso su presencia aumenta durante el otoño e invierno, especialmente después de lluvias abundantes, cuando las condiciones favorecen su actividad.

Por qué entran a las casas

El ingreso de babosas al hogar tiene una explicación clara: buscan refugio, humedad y alimento. Suelen hallarse en ambientes como baños, cocinas, sótanos o sectores poco ventilados, así como en paredes con filtraciones.

También encuentran alimento en restos orgánicos, moho, comida de mascotas o plantas en macetas. Pueden ingresar por grietas muy pequeñas, debajo de puertas, cañerías o ventanas mal selladas.

En el interior del hogar resultan molestas, pero en general no representan un peligro para las personas. Sin embargo, en jardines y macetas pueden generar daños en hojas, brotes y plantas jóvenes.

Al mismo tiempo, cumplen un rol importante en el ecosistema: ayudan a la descomposición de materia orgánica, reciclan nutrientes en el suelo y forman parte de la cadena alimentaria de otros animales.

Cómo prevenir la aparición de babosas

babosa-casa

La clave está en reducir la humedad y bloquear accesos:

  • Mantener buena ventilación, sobre todo en zonas húmedas
  • Reparar filtraciones, goteras y condensación
  • Sellar grietas, zócalos y aberturas
  • Evitar agua estancada y restos de comida
  • En el exterior, retirar hojas húmedas y residuos vegetales cerca de la casa

Qué método es más efectivo que la sal para combatir a las babosas

cerveza-babosa

Para combatirlas, la sal es uno de los métodos más conocidos, pero también el más agresivo: provoca una deshidratación extrema que las elimina rápidamente, pero deja una superficie babosa y viscosa. Incluso, en el jardín, puede dañar las plantas. No es una solución de fondo.

Cuando la presencia es constante, existen otras alternativas simples y más efectivas. Una de las más utilizadas es la trampa de cerveza: el aroma las atrae, caen dentro del recipiente y mueren en el líquido.

Otra opción es colocar hojas de repollo en zonas húmedas durante la noche dentro de un recipiente. Por la mañana, las babosas se refugian debajo y pueden retirarse fácilmente, sin necesidad de matarlas.

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