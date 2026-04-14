Babosas en casa: por qué aparecen, cómo evitarlas y qué método es más efectivo que la sal

También encuentran alimento en restos orgánicos, moho, comida de mascotas o plantas en macetas. Pueden ingresar por grietas muy pequeñas, debajo de puertas, cañerías o ventanas mal selladas.

En el interior del hogar resultan molestas, pero en general no representan un peligro para las personas. Sin embargo, en jardines y macetas pueden generar daños en hojas, brotes y plantas jóvenes.

Al mismo tiempo, cumplen un rol importante en el ecosistema: ayudan a la descomposición de materia orgánica, reciclan nutrientes en el suelo y forman parte de la cadena alimentaria de otros animales.

Cómo prevenir la aparición de babosas

babosa-casa

La clave está en reducir la humedad y bloquear accesos:

Mantener buena ventilación , sobre todo en zonas húmedas

, sobre todo en zonas húmedas Reparar filtraciones, goteras y condensación

Sellar grietas, zócalos y aberturas

Evitar agua estancada y restos de comida

y restos de comida En el exterior, retirar hojas húmedas y residuos vegetales cerca de la casa

Qué método es más efectivo que la sal para combatir a las babosas

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Para combatirlas, la sal es uno de los métodos más conocidos, pero también el más agresivo: provoca una deshidratación extrema que las elimina rápidamente, pero deja una superficie babosa y viscosa. Incluso, en el jardín, puede dañar las plantas. No es una solución de fondo.

Cuando la presencia es constante, existen otras alternativas simples y más efectivas. Una de las más utilizadas es la trampa de cerveza: el aroma las atrae, caen dentro del recipiente y mueren en el líquido.

Otra opción es colocar hojas de repollo en zonas húmedas durante la noche dentro de un recipiente. Por la mañana, las babosas se refugian debajo y pueden retirarse fácilmente, sin necesidad de matarlas.