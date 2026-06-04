Ozuna convierte el desamor en evolución con su nuevo tema "Mi yo de antes"

El lanzamiento llega acompañado de un video musical filmado en Puerto Rico, bajo la dirección de Ricardo Rivera (“Fue Ricky”), producido por Vidbly LLC y con Ozuna como productor ejecutivo. La pieza audiovisual incorpora elementos de comedia, efectos especiales y storytelling cinematográfico para retratar los altibajos emocionales de una relación moderna.

El video musical cuenta además con la participación de la modelo e influencer cubano-estadounidense Mia Dio, quien protagoniza junto a Ozuna una narrativa visual enfocada en la atracción tóxica y la intensidad emocional de la historia.

Con “Mi Yo De Antes”, Ozuna continúa expandiendo su catálogo musical, mientras sigue evolucionando artísticamente y reafirmando su lugar como una de las voces más influyentes de la música latina.