¡A los piedrazos! La furiosa reacción de Alejandro Stoessel contra la prensa en pleno escándalo con Tini

En medio de la polémica por el manejo del patrimonio de Tini, Alejandro Stoessel protagonizó un violento episodio con los medios que se encontraban apostados frente a su casa.
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Alejandro Stoessel se salió de sus casillas y, en medio del conflicto económico con su hija Tini, atacó a la prensa a los piedrazos.
En medio de la polémica por el manejo del patrimonio de Tini, Alejandro Stoessel protagonizó un violento episodio con los medios que se encontraban apostados frente a su casa.
Cansado de la repercusión que generó el conflicto con su hija, el padre de la cantante no eligió el camino de la paz para aclarar los hechos. Por el contrario, reaccionó contra los periodistas y comenzó a arrojar piedras hacia el lugar donde se encontraban. Las imágenes del momento fueron difundidas en DDM (América TV), donde mostraron el tenso episodio que vivieron los cronistas que se encontraban realizando la cobertura.
En la apertura del programa conducido por Mariana Fabbiani, se emitió un video desde el interior de un automóvil, donde se apreciaban los impactos de las piedras contra los cristales y se escuchaba la reacción inmediata de la movilera: "No, ¿cómo va a tirar piedras?".
"Sigue el escándalo en la familia de Tini Stoessel, estamos haciendo guardia junto a otros medios en la casa de Alejandro Stoessel y nos acaba de llegar que le empezó a arrojar piedras a la gente que está afuera. Yo creo que no da más. Para hacer eso debe estar mal, desesperado", analizó la conductora sobre el estado de salud y la desesperación del productor, consternada por las imágenes expuestas al aire.
En diálogo con el piso, Sofía Ubeda, cronista de DDM (América TV) presente en el lugar de los hechos, reconstruyó cronológicamente la violenta secuencia vivida en el tranquilo barrio del norte del conurbano bonaerense.
"Venimos trabajando hace muchos días. Estamos en San Isidro, en un barrio muy tranquilo con vecinos muy gentiles. Preguntamos si estábamos en la casa correcta y llegamos, hay gente, empleados y movimiento. Ayer estábamos con colegas cuando se vio salir a una camioneta, que a diferencia de otros días ya no está estacionada en la puerta", contextualizó.
A su vez, detalló la furia de Alejandro: "Lo que sucedió fue lo siguiente: nuestro móvil estaba justo en la puerta de la casa hasta que empezamos a escuchar ruidos y era Alejandro Stoessel que se asomó desde el balcón. Se asomó y nos empezó a gritar. Se empezaron a increpar entre Alejandro y otros colegas. Nosotros queremos cuidarlo, escuchar su campana. De la nada empieza a insultar y acto seguido dice que iba a llamar a la policía".
Finalmente, la periodista confirmó que el productor tuvo que ser asistido en las últimas horas debido al severo cuadro de estrés que atraviesa: "Sabemos que Alejandro salió a un sanatorio en una camioneta manejada por su hijo. Estamos acá con el mayor de los respetos esperando a escuchar su palabra", concluyó Sofía desde el móvil, manteniendo la guardia en la propiedad pese al violento ataque recibido.