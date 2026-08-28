¡A los piedrazos! La furiosa reacción de Alejandro Stoessel contra la prensa en pleno escándalo con Tini

Cómo fue el ataque de Alejandro Stoessel contra los medios

En diálogo con el piso, Sofía Ubeda, cronista de DDM (América TV) presente en el lugar de los hechos, reconstruyó cronológicamente la violenta secuencia vivida en el tranquilo barrio del norte del conurbano bonaerense.

"Venimos trabajando hace muchos días. Estamos en San Isidro, en un barrio muy tranquilo con vecinos muy gentiles. Preguntamos si estábamos en la casa correcta y llegamos, hay gente, empleados y movimiento. Ayer estábamos con colegas cuando se vio salir a una camioneta, que a diferencia de otros días ya no está estacionada en la puerta", contextualizó.

A su vez, detalló la furia de Alejandro: "Lo que sucedió fue lo siguiente: nuestro móvil estaba justo en la puerta de la casa hasta que empezamos a escuchar ruidos y era Alejandro Stoessel que se asomó desde el balcón. Se asomó y nos empezó a gritar. Se empezaron a increpar entre Alejandro y otros colegas. Nosotros queremos cuidarlo, escuchar su campana. De la nada empieza a insultar y acto seguido dice que iba a llamar a la policía".

Finalmente, la periodista confirmó que el productor tuvo que ser asistido en las últimas horas debido al severo cuadro de estrés que atraviesa: "Sabemos que Alejandro salió a un sanatorio en una camioneta manejada por su hijo. Estamos acá con el mayor de los respetos esperando a escuchar su palabra", concluyó Sofía desde el móvil, manteniendo la guardia en la propiedad pese al violento ataque recibido.