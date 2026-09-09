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Barron Trump apuesta por la yerba mate con una bebida energética: cuánto cuesta y dónde se vende

El hijo menor de Donald Trump lanzó Sollos, una marca con base en Florida que combina yerba mate orgánica de Brasil, sabores tropicales y estética wellness para competir en el mercado de las bebidas funcionales.

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Barron Trump apuesta por la yerba mate con una bebida energética: cuánto cuesta y dónde se vende (Imagen Ilustrativa generada por IA)

Barron Trump apuesta por la yerba mate con una bebida energética: cuánto cuesta y dónde se vende (Imagen Ilustrativa generada por IA)

La yerba mate volvió a cruzar fronteras, esta vez de la mano de un apellido que suele generar atención global. Barron Trump, el hijo menor de Donald Trump y Melania Trump, presentó en Florida una marca de bebidas energizantes llamada Sollos, elaborada con yerba mate orgánica de Brasil y orientada a un consumo asociado al bienestar, la actividad al aire libre y la energía natural.

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El producto aparece en un momento en el que las bebidas funcionales ganan terreno entre consumidores jóvenes: menos ligadas al formato clásico de gaseosa y más cerca de categorías como orgánico, plant-based y lifestyle. En ese contexto, Sollos se suma a una tendencia que ya convirtió a la yerba mate en un ingrediente de interés fuera de Sudamérica, especialmente en versiones listas para tomar.

Qué es Sollos, la bebida con yerba mate de Barron Trump

Según la información publicada por la compañía, Sollos tiene sede en Palm Beach, Florida, y fue creada por Barron Trump junto a un grupo de amigos cercanos de entre 19 y 23 años que crecieron en el sur de ese estado. La marca se presenta con una identidad ligada al “ciclo del sol”, una idea que busca ubicar a la bebida como una opción para distintos momentos del día.

La propuesta comercial apunta a una bebida versátil: para arrancar la mañana, para un impulso durante la tarde o incluso como mezclador por la noche. Ese posicionamiento la acerca al universo de las bebidas energéticas modernas, que suelen combinar cafeína natural, ingredientes orgánicos y una narrativa de consumo más aspiracional.

Por ahora, Sollos ofrece un paquete de 12 latas con yerba mate orgánica de origen brasileño. Los sabores disponibles son ananá y coco, una combinación tropical que se aleja del perfil tradicional del mate cebado y busca dialogar con el mercado estadounidense de bebidas frías en lata.

Cuánto cuesta y qué ingredientes tiene

El pack de 12 unidades tiene un precio de 39 dólares, lo que equivale a 3,25 dólares por lata. La bebida se vende online y también en algunos locales físicos de Florida, de acuerdo con la información difundida por la marca.

Entre sus componentes figuran yerba mate orgánica de Brasil, miel orgánica cruda, 120 miligramos de cafeína natural, 50 calorías y cinco gramos de azúcar añadida. La compañía destaca que el producto ofrece energía de origen vegetal y lo vincula con un estilo de vida activo y al aire libre.

Otro punto relevante para su posicionamiento es que la bebida recibió la certificación de producto orgánico del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). Para una marca nueva, ese sello funciona como una credencial importante dentro de un mercado donde las etiquetas orgánicas y naturales influyen cada vez más en la decisión de compra.

El perfil de Barron Trump y el contexto familiar

El lanzamiento de Sollos es uno de los movimientos empresariales más visibles de Barron Trump, quien tiene 20 años. En 2024 también cofundó una firma vinculada al negocio inmobiliario, aunque esa compañía fue disuelta luego del triunfo electoral de su padre.

Barron ingresó en 2024 a la Stern School of Business de la Universidad de Nueva York, después de graduarse en la Oxbridge Academy de West Palm Beach, Florida. Su nueva marca aparece, además, en medio de un escenario de creciente exposición de los negocios de la familia Trump, especialmente los de Eric Trump, Donald Trump Jr. y Jared Kushner, yerno del mandatario.

Ese avance empresarial fue cuestionado por sectores demócratas y organizaciones civiles, que señalaron posibles conflictos de interés y tráfico de influencias. En paralelo, la llegada de Sollos al mercado muestra cómo un producto con base en la yerba mate, históricamente asociado a Sudamérica, sigue encontrando nuevas formas de expansión global.

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