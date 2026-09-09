Barron Trump apuesta por la yerba mate con una bebida energética: cuánto cuesta y dónde se vende

Por ahora, Sollos ofrece un paquete de 12 latas con yerba mate orgánica de origen brasileño. Los sabores disponibles son ananá y coco, una combinación tropical que se aleja del perfil tradicional del mate cebado y busca dialogar con el mercado estadounidense de bebidas frías en lata.

Cuánto cuesta y qué ingredientes tiene

El pack de 12 unidades tiene un precio de 39 dólares, lo que equivale a 3,25 dólares por lata. La bebida se vende online y también en algunos locales físicos de Florida, de acuerdo con la información difundida por la marca.

Entre sus componentes figuran yerba mate orgánica de Brasil, miel orgánica cruda, 120 miligramos de cafeína natural, 50 calorías y cinco gramos de azúcar añadida. La compañía destaca que el producto ofrece energía de origen vegetal y lo vincula con un estilo de vida activo y al aire libre.

Otro punto relevante para su posicionamiento es que la bebida recibió la certificación de producto orgánico del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). Para una marca nueva, ese sello funciona como una credencial importante dentro de un mercado donde las etiquetas orgánicas y naturales influyen cada vez más en la decisión de compra.

El perfil de Barron Trump y el contexto familiar

El lanzamiento de Sollos es uno de los movimientos empresariales más visibles de Barron Trump, quien tiene 20 años. En 2024 también cofundó una firma vinculada al negocio inmobiliario, aunque esa compañía fue disuelta luego del triunfo electoral de su padre.

Barron ingresó en 2024 a la Stern School of Business de la Universidad de Nueva York, después de graduarse en la Oxbridge Academy de West Palm Beach, Florida. Su nueva marca aparece, además, en medio de un escenario de creciente exposición de los negocios de la familia Trump, especialmente los de Eric Trump, Donald Trump Jr. y Jared Kushner, yerno del mandatario.

Ese avance empresarial fue cuestionado por sectores demócratas y organizaciones civiles, que señalaron posibles conflictos de interés y tráfico de influencias. En paralelo, la llegada de Sollos al mercado muestra cómo un producto con base en la yerba mate, históricamente asociado a Sudamérica, sigue encontrando nuevas formas de expansión global.