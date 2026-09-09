Un grupo de alumnos hacía una batalla de "farmear aura" en la escuela y provocó una reacción que se volvió viral

Lejos de limitarse a una advertencia, el directivo continuó con un extenso llamado de atención y cuestionó que los estudiantes hubieran realizado esa práctica dentro de la institución. “Esta escuela no merece un alumnado que se ponga a farmear aura. ¿Qué es eso? Háganlo en otro lado”, lanzó. Luego, insistió: “¿Qué les pasó que pensaron que podían hacer eso acá?”.

El director también apeló al sentido de pertenencia de los estudiantes y remarcó que ese comportamiento no representaba, a su entender, los valores de la institución. “No parecen alumnos de la Escuela de la Base lo que estaban queriendo hacer”, sostuvo.

Uno de los momentos que más repercusión tuvo en las redes llegó cuando el directivo manifestó abiertamente su decepción con los estudiantes. “Vergüenza hoy siento del alumnado. Muchas veces, cuando estoy orgulloso, se los digo. Hoy me dan vergüenza”, afirmó, antes de cerrar su intervención con una orden: “Compórtense como tal”.

También cuestionó la tendencia que habían replicado: “No es lo que les enseñamos nosotros, esas pavadas. Eso lo hacen en otro ámbito, no dentro de la institución”.

El video se hizo viral y generó opiniones divididas

Las imágenes del reto rápidamente se viralizaron en las redes sociales y provocaron distintas reacciones entre los usuarios. Mientras algunos respaldaron al director por intervenir y establecer límites dentro del establecimiento educativo, otros cuestionaron la dureza de las palabras utilizadas para reprender públicamente a los alumnos.

El director afirmó que “farmear aura” contradice los valores que la institución busca transmitir al alumnado.

La situación también despertó curiosidad entre quienes desconocían qué significa “farmear aura”, una expresión que se popularizó especialmente entre jóvenes y adolescentes a través de TikTok y otras plataformas.

Qué significa “farmear aura”, la tendencia que provocó el enojo del director

La expresión “farmear aura” combina dos conceptos surgidos o popularizados en el universo digital. “Farmear” deriva del inglés to farm y se utiliza desde hace años en videojuegos para describir la acción de repetir determinadas tareas con el objetivo de acumular recursos, experiencia o puntos.

“Aura”, en cambio, se utiliza en las redes sociales para referirse de manera informal al carisma, presencia, seguridad o estilo que proyecta una persona. En ese sentido, “farmear aura” podría traducirse como realizar determinadas acciones con las que una persona suma simbólicamente prestigio, carisma o admiración frente a los demás.