Yanina Latorre mandó al frente a una famosa y reveló cuánto debe de expensas

En ese momento, Ximena Capristo intentó precisar el monto de la deuda y le preguntó: "¿Las expensas son más de un millón de pesos?". Yanina respondió: "Las expensas para mí cuando vi no son tan caras, pero ahora deben mucho".

La conductora también explicó el malestar que existe entre los vecinos del barrio privado debido a la situación. "Los vecinos hartos de la situación porque es verdad, cuando en un barrio privado no se pagan las expensas, todo se encarece y empieza a subir las expensas", sostuvo.

Finalmente, Yanina reveló cuál era la cifra que adeudaba la famosa: "Debe tres millones de pesos".

Tras varios minutos de misterio, la conductora finalmente develó quién era la famosa que se encontraba en el centro del enigmático. "La que debe las expensas en su barrio privado es la señora Cintia Fernández", reveló.

Qué pasó con la hija de Cinthia Fernández durante una actividad a caballo

Un inesperado momento de preocupación vivió Cinthia Fernández mientras una de sus hijas se encontraba realizando una actividad de equitación. La mediática registró lo ocurrido y luego publicó las imágenes del accidente, donde también quedó expuesta su reacción al notar que la menor había caído al suelo luego de perder la estabilidad mientras montaba.

La situación fue captada en diferentes tomas y permitió reconstruir lo sucedido. En medio de la práctica de la niña, Roberto Castillo estaba grabando a su pareja, sin imaginar que terminaría registrando también el instante en que Cinthia se dio cuenta de la caída y se dirigió rápidamente hacia donde estaba su hija.

Más tarde, Fernández explicó el motivo de su reacción y reveló que todo había quedado registrado por casualidad: “Hay video de mi reacción, justo Robert me grababa a mí de casualidad y no entendía por qué me fui”.

Finalmente, el episodio quedó solamente en un susto y no hubo consecuencias graves para la menor. Después de la preocupación inicial, la familia logró tranquilizarse y Cinthia utilizó sus redes sociales para aclarar que todos estaban bien, aunque fiel a su estilo también le puso un toque de humor a la situación: “Estamos todos bien, nomás tengo un stent”.