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Laura Ubfal se hartó y spoileó la final de Gran Hermano

Laura Ubfal sorprendió al anticipar cómo podría ser la definición de Gran Hermano Generación Dorada.

9 sept 2026, 19:14
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laura ubfal, gran hermano
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A pocos días de la gran final de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), la expectativa crece dentro y fuera de la casa. Mientras los fanáticos siguen de cerca cada movimiento de los jugadores, Laura Ubfal sorprendió al dar un detalle sobre lo que podría suceder en la definición del reality.

En La Linterna, el programa de Bondi Live, la periodista habló sobre la instancia decisiva del certamen y dejó entrever que la final podría estar marcada por un enfrentamiento entre dos de las participantes que lograron llegar hasta esta etapa: Yipio, Solange, Charlotte Caniggia y Luana.

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En medio de la conversación, Ubfal lanzó una frase que rápidamente llamó la atención de sus compañeros: "Van a quedar dos solas". La revelación generó sorpresa en el estudio y su colega reaccionó de inmediato ante la posibilidad de que, por primera vez, la definición quedara protagonizada exclusivamente por dos mujeres.

Pero la información no terminó allí. La periodista sumó un dato que elevó todavía más la expectativa al referirse al vínculo entre las posibles finalistas: "Y dos que se odian. Ay, Dios mío".

La posibilidad de que la definición termine convirtiéndose en un verdadero mano a mano generó repercusión entre quienes se encontraban en el piso. "Ay, van a dejar un versus", soltó Emma Vich, mientras que, ante la importancia de lo que acababa de trascender, agregó: "Ay, chicos, primicia total".

Ante la insistencia de sus compañeros y consciente de que estaba adelantando información que todavía no fue confirmada oficialmente, Ubfal prefirió mantener la cautela. La periodista aclaró que todavía habrá que esperar para conocer cómo se desarrollará la última etapa del reality y qué decisión tomará la producción. "No, no lo digan porque no sé. Vamos a verlo, contará Santiago (Del Moro), veremos cómo sigue la cosa, pero están pensando cositas", lanzó Ubfal.

Cuál fue la polémica propuesta que había hecho Laura Ubfal sobre Solange Abraham y que enfureció a sus seguidores

Semanas atrás, Laura Ubfal recibió una ola de cuestionamientos luego de hacer un particular planteo sobre Solange Abraham durante una charla con La Maciel.

En medio de la conversación, la periodista se refirió a las jugadoras que mantienen diferencias con Solange y planteó una estrategia que rápidamente generó repercusión entre los seguidores de la participante. Según su propuesta, quienes estén enfrentadas con ella deberían recurrir a la imitación como una forma de generar situaciones de humor dentro del reality. "A todas las que entren y que estén en contra de Sol, las pongo todas a imitar a Sol", le dijo Ubfal a La Maciel.

Pero el planteo no quedó solamente en una idea general. Ubfal detalló cómo imaginaba que podrían llevar adelante esa dinámica y mencionó distintos momentos protagonizados por Solange dentro de la casa. "Para que aparezca la risa, la risa, la risa. Ayer con la salchicha, dice: '¿Por qué esta grita la salchicha?' Todas, todo el día, ¿viste? Cuando llora, cuando se ríe, cuando te caga. Cada vez todas con humor, las que estén de ese lado, todas imitando a Sol. Como una repetición, a ver si le gusta. A ver si le cabe".

Las palabras de la periodista no tardaron en trasladarse a las redes sociales, donde los seguidores de Solange expresaron su rechazo. Muchos usuarios interpretaron la propuesta como una forma de promover burlas hacia la participante y cuestionaron que una figura vinculada al programa planteara ese tipo de comportamiento.

La reacción de los fanáticos fue contundente y varias respuestas apuntaron directamente contra Ubfal. Entre los comentarios publicados se pudieron leer: "La periodista Ubfal pidiendo que hagan bullyng, bien"; "Esta señora ya no puede más de la envidia y maldad que tiene"; "Pobre mujer, da lástima. Ella no entendió que es un reality show. Todos la hacen más fuerte a Sol porque solo van por ella"; "Ella quiere que Sol la pase mal, la maldad la mueve".

     

 

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