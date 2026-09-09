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Tom Cruise vuelve a los cines con "Digger", su nueva película: mirá el tráiler oficial

Bajo la dirección de Alejandro González Iñárritu, Tom Cruise protagoniza "Digger". Mirá el tráiler de la película y cuándo será su estreno en las salas de cine.

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Tom Cruise vuelve a los cines con Digger

Tom Cruise vuelve a los cines con "Digger", su nueva película: mirá el tráiler oficial. (Foto: Gentileza prensa)

El cineasta ganador del Óscar Alejandro G. Iñárritu regresa con su película original Digger, protagonizada por Tom Cruise en el papel principal.

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Cruise protagoniza junto con el ganador del Óscar Riz Ahmed, John Goodman, la nominada al Óscar Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg y el nominado al Óscar Jesse Plemons.

(Foto: Gentileza prensa).

(Foto: Gentileza prensa).

Alejandro G. Iñárritu dirige a partir de un guion escrito por Inárritu y los ganadores del Oscar Alexander Dinelaris y Nicolás Giacobone, y Sabina Berman, una historia de Berman e Iñárritu y Jez Butterworth. La película es producida por Iñárritu, la nominada al Oscar Mary Parent, Cruise y producción ejecutiva de Joshua Grode.

Junto a Iñárritu detrás de cámaras se encuentran colaboradores habituales como el director de fotografía ganador del Oscar Emmanuel Lubezki; los editores Conor O'Neill y el ganador del Oscar Stephen Mirrione; la diseñadora de vestuario nominada al Oscar Jacqueline West; el diseñador de maquillaje y peinado ganador del Oscar Alessandro Bertolazzi; y la directora de casting nominada al Oscar Francine Maisler; además del diseñador de producción ganador del Oscar Dennis Gassner y el diseñador de producción Richard Johnson, el diseñador de maquillaje protésico ganador del Oscar Kazu Hiro y el compositor Cosmo Sheldrake.

Warner Bros. Pictures presenta una producción de Legendary Pictures, una película de Alejandro G. Iñárritu: Digger, rodada íntegramente en VistaVision y estrenada en cines y salas IMAX® en 1 de octubre en Argentina. Será distribuida por Warner Bros. Pictures.

Mirá el tráiler oficial de Digger

En pocas palabras

  • Estreno mundial: Tom Cruise protagoniza "Digger", la nueva película de Alejandro González Iñárritu, que llega a cines el 1 de octubre.
  • Elenco de lujo: El film cuenta con la participación de Riz Ahmed, John Goodman y Sandra Hüller, entre otros.
  • Producción y estreno: Rodada íntegramente en VistaVision, la película se exhibirá en salas de cine y IMAX®, distribuida por Warner Bros. Pictures.
Resumen generado por Thinkindot AI
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