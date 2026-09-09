Tom Cruise vuelve a los cines con "Digger", su nueva película: mirá el tráiler oficial

Junto a Iñárritu detrás de cámaras se encuentran colaboradores habituales como el director de fotografía ganador del Oscar Emmanuel Lubezki; los editores Conor O'Neill y el ganador del Oscar Stephen Mirrione; la diseñadora de vestuario nominada al Oscar Jacqueline West; el diseñador de maquillaje y peinado ganador del Oscar Alessandro Bertolazzi; y la directora de casting nominada al Oscar Francine Maisler; además del diseñador de producción ganador del Oscar Dennis Gassner y el diseñador de producción Richard Johnson, el diseñador de maquillaje protésico ganador del Oscar Kazu Hiro y el compositor Cosmo Sheldrake.

Warner Bros. Pictures presenta una producción de Legendary Pictures, una película de Alejandro G. Iñárritu: Digger, rodada íntegramente en VistaVision y estrenada en cines y salas IMAX® en 1 de octubre en Argentina. Será distribuida por Warner Bros. Pictures.

Mirá el tráiler oficial de Digger