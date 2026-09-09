El cineasta ganador del Óscar Alejandro G. Iñárritu regresa con su película original Digger, protagonizada por Tom Cruise en el papel principal.
Bajo la dirección de Alejandro González Iñárritu, Tom Cruise protagoniza "Digger". Mirá el tráiler de la película y cuándo será su estreno en las salas de cine.
Tom Cruise vuelve a los cines con "Digger", su nueva película: mirá el tráiler oficial. (Foto: Gentileza prensa)
El cineasta ganador del Óscar Alejandro G. Iñárritu regresa con su película original Digger, protagonizada por Tom Cruise en el papel principal.
El hombre más poderoso del mundo emprende una frenética misión para demostrar que es el salvador de la humanidad antes de que el desastre que ha desatado destruya todo.
Cruise protagoniza junto con el ganador del Óscar Riz Ahmed, John Goodman, la nominada al Óscar Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg y el nominado al Óscar Jesse Plemons.
Alejandro G. Iñárritu dirige a partir de un guion escrito por Inárritu y los ganadores del Oscar Alexander Dinelaris y Nicolás Giacobone, y Sabina Berman, una historia de Berman e Iñárritu y Jez Butterworth. La película es producida por Iñárritu, la nominada al Oscar Mary Parent, Cruise y producción ejecutiva de Joshua Grode.
Junto a Iñárritu detrás de cámaras se encuentran colaboradores habituales como el director de fotografía ganador del Oscar Emmanuel Lubezki; los editores Conor O'Neill y el ganador del Oscar Stephen Mirrione; la diseñadora de vestuario nominada al Oscar Jacqueline West; el diseñador de maquillaje y peinado ganador del Oscar Alessandro Bertolazzi; y la directora de casting nominada al Oscar Francine Maisler; además del diseñador de producción ganador del Oscar Dennis Gassner y el diseñador de producción Richard Johnson, el diseñador de maquillaje protésico ganador del Oscar Kazu Hiro y el compositor Cosmo Sheldrake.
Warner Bros. Pictures presenta una producción de Legendary Pictures, una película de Alejandro G. Iñárritu: Digger, rodada íntegramente en VistaVision y estrenada en cines y salas IMAX® en 1 de octubre en Argentina. Será distribuida por Warner Bros. Pictures.