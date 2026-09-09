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La cruel burla de Zoe Bogach a Manuel Iberó por su separación de Lola: "Wacala"

Zoe Bogach le dedicó varios filosos posteos a su ex, Manuel Iberó, luego de que se conociera su separación de Lola Tomaszeuski.

9 sept 2026, 19:24
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La cruel burla de Zoe Bogach a Manuel Iberó por su separación de Lola: Wacala

La cruel burla de Zoe Bogach a Manuel Iberó por su separación de Lola: "Wacala"

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La cruel burla de Zoe Bogach a Manuel Iberó por su separación de Lola: "Wacala"

La separación de Lola Tomaszeuski y Manuel Iberó volvió a poner en escena a Zoe Bogach, expareja del joven, quien decidió reaccionar públicamente luego de la repercusión que tuvo el final del vínculo. La mediática aprovechó las redes sociales para referirse a su ex y no pasó por alto algunos de los detalles que rodearon la ruptura.

Zoe, que se hizo conocida tras su participación en Gran Hermano mientras estaba en pareja con Iberó, lanzó una breve pero filosa chicana al enterarse de la noticia: "JAJAJAJ EX DE". De esta manera, retomó una vieja provocación hacia quien fuera su novio y sugirió que nuevamente quedó en el lugar de “ex de”, esta vez de Lola.

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El comentario generó respuestas de todo tipo y algunos usuarios de X cuestionaron su reacción. Lejos de esquivar la polémica, Bogach respondió a las críticas y explicó por qué decidió expresarse: "No festejo separaciones, festejo porque, una vez más, la vida me confirma que nunca estuve equivocada".

La influencer también puso en duda la explicación de Iberó, quien había minimizado el vínculo con Lola al asegurar que nunca habían llegado a ser novios. Para respaldar su postura, recordó distintas situaciones que, según señaló, demostraban un grado de cercanía mayor al que él había reconocido: "Ah, pero la presentabas a toda tu familia, la llevabas todos los findes a tu casa y le regalabas flores. ¿Entonces qué eran? ¿Ahora hace esa aclaración con todas? Forr…".

Además, Bogach reparó en uno de los detalles que más llamó la atención de la publicación realizada por su ex. En particular, cuestionó la elección de la fotografía utilizada para acompañar el comunicado sobre la separación: "Ahora, que grasada subir un comunicado con una foto de un BMW. Wacala". La imagen también generó comentarios entre los seguidores que siguieron de cerca la inesperada ruptura.

Finalmente, Zoe intentó dejar en claro cuál es hoy su posición respecto de Iberó, aunque volvió a lanzar una contundente advertencia sobre lo que piensa hacer cada vez que tenga la posibilidad de cuestionarlo públicamente: "Ay gente, ya superé. Pero después de todo lo que hizo, cada vez que la vida me dé la oportunidad de destruirlo, voy a estar en primera fila. No se desperdicia material juaj".

     

 

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