La cruel burla de Zoe Bogach a Manuel Iberó por su separación de Lola: "Wacala"

Además, Bogach reparó en uno de los detalles que más llamó la atención de la publicación realizada por su ex. En particular, cuestionó la elección de la fotografía utilizada para acompañar el comunicado sobre la separación: "Ahora, que grasada subir un comunicado con una foto de un BMW. Wacala". La imagen también generó comentarios entre los seguidores que siguieron de cerca la inesperada ruptura.

Finalmente, Zoe intentó dejar en claro cuál es hoy su posición respecto de Iberó, aunque volvió a lanzar una contundente advertencia sobre lo que piensa hacer cada vez que tenga la posibilidad de cuestionarlo públicamente: "Ay gente, ya superé. Pero después de todo lo que hizo, cada vez que la vida me dé la oportunidad de destruirlo, voy a estar en primera fila. No se desperdicia material juaj".