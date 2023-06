Benjamín Vicuña reveló que se reunió con el médico que vio morir a su hija Blanca  

“En su momento, no lo había entendido por el shock. Pero luego uno comienza a hacer ciertas conjeturas, imagino que por negación o enojo, y piensa que algo no se hizo bien, que algún responsable hubo, aunque en este caso no hubo ni mala praxis ni nada. Era lo que tenía que pasar, nada más”, continuó.

“El proceso de duelo por la muerte de mi papá es muy diferente. Uno se enfrenta al vacío y duele, porque no se está ciento por ciento preparado nunca, pero era un señor de 80 años hubo un orden natural. Una curva que sigue los ciclos de la vida, el otoño y la primavera, el amanecer y el ocaso”, analizó el chileno.

“Mi papá ya había hecho todo lo que tenía que hacer. Un mes antes de morir, me llamó sin ningún motivo en particular y me dijo: ‘Te quiero decir que fui muy feliz. Me casé tres veces, viví el amor, viajé. En cambio, lo de Blanca es lo que no pasó, lo que no fue. Por eso es que me pegó tan fuerte el día en que tendría que haber cumplido 15 años”, cerró.

La emoción de Bautista Vicuña al hablar por primera vez de su hermana Blanca: "Siempre le escribo que..."

Días atrás Benjamín Vicuña presentó en una movilizante conferencia de prensa en la Feria del Libro el libro dedicado a su hija Blanca Vicuña, titulado Blanca, la niña que quería volar.

Lo cierto es que en ese sentido, en charla con el programa Socios del Espectáculo, El Trece, Bautista Vicuña habló de su hermana fallecida en septiembre de 2012 y la recordó con profunda emoción.

“¿Qué te hace sentir ser hijo de estas personas que, más allá de este homenaje, ayudan?”, le consultaron al joven. Y él respondió: “Es una locura. Estoy muy contento, orgullosos de mis papás. No tengo cómo agradecerles, y los quiero mucho”.

Y agregó: “Me emociona un montón lo que hace mi papá, me pongo muy contento por él. Es un tema que lo hablamos un montón de veces, compartimos un montón de cosas, y lo quiero mucho”.

Sobre su hermana Blanca, quien murió en 2012 como consecuencia de una neumonía hemorrágica, y el recuerdo que tiene de ella, Bautista comentó: “Me emociono, pienso mucho en ella. La recordamos con todo, y él (por su padre) lo sabe”.

“A Blanca siempre le escribo que la extraño mucho, cómo la quiero, los recuerdos, les hago corazones... De todo. Verlo emocionado a mi papá me pegó muy feo”, cerró el joven, también hermano de Beltrán y Benicio, a flor de piel.