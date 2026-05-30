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Agredieron en la cárcel al arquitecto argentino acusado de racismo contra un nene en Brasil

La defensa de Eduardo Ignacio Murias, detenido en Brasil por una causa de injuria racial tras enviar mensajes por WhatsApp en los que hablaba de llevarse a un nene como "esclavo", denunció que fue golpeado por otro interno dentro de la cárcel.

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Agredieron en la cárcel al arquitecto argentino acusado de racismo contra un nene en Brasil: Está en peligro

Agredieron en la cárcel al arquitecto argentino acusado de racismo contra un nene en Brasil: "Está en peligro"

La situación judicial de Eduardo Ignacio Murias, el arquitecto argentino detenido en Brasil por una causa vinculada a mensajes racistas contra un niño de siete años, sumó un nuevo capítulo en las últimas horas. Según denunció su defensa, el hombre de 63 años fue agredido por otro interno mientras permanecía alojado en una unidad penitenciaria del estado de Minas Gerais.

Leé también La tajante decisión que tomó la Justicia brasileña con el arquitecto santiagueño que discriminó a un niño en Brasil
Dictaron la prisión preventiva para el arquitecto santiagueño. (Foto: A24) 

De acuerdo con la presentación realizada por sus abogados, el episodio ocurrido durante la semana obligó a que Murias recibiera atención médica y fuera separado del resto de los detenidos, para luego ser trasladado a una celda individual por cuestiones de seguridad.

Frente a este escenario, los letrados presentaron un recurso de urgencia ante el Juzgado Criminal N°1 de São João del-Rei para solicitar una revisión de su situación procesal. El planteo fue impulsado por el estudio jurídico encabezado por Ciro Chagas, que pidió revocar la prisión preventiva o sustituirla por medidas cautelares alternativas.

En el escrito, la defensa sostuvo que existe un "inminente riesgo para la vida del solicitante", en referencia a Murias, y argumentó que las agresiones sufridas dentro del penal justifican la adopción de medidas excepcionales para proteger su integridad física. Además de solicitar una modificación de su situación de detención, los abogados reclamaron garantías de seguridad mientras permanezca bajo custodia.

Paralelamente, realizaron gestiones ante el Consulado Argentino en Belo Horizonte para evaluar alternativas que permitan resguardar a Murias mientras avanza el proceso judicial en Brasil.

Cómo comenzó el caso

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Murias fue detenido la semana pasada tras un episodio ocurrido a bordo del tradicional tren turístico María Fumaça, que recorre distintas localidades históricas de Minas Gerais.

Según la investigación, el argentino fotografió y filmó sin autorización a un nene de siete años que viajaba junto a su familia. La situación tomó una dimensión mucho más grave cuando otros pasajeros advirtieron que estaba enviando esas imágenes por WhatsApp acompañadas de mensajes.

Entre los textos que forman parte de la causa aparecen frases como "Lo puedo llevar de esclavo", "Estoy pensando en llevar un esclavo, hay muchos aquí" y referencias a la posibilidad de llevar "una esclava" para cuidar a los nietos de una persona con la que mantenía una conversación.

Esos mensajes fueron considerados por las autoridades brasileñas como evidencia clave dentro de la investigación por racismo.

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La madre del menor contó que fue alertada por otro pasajero que observó la situación y decidió enfrentar al argentino. Según relató, al revisar el teléfono encontró las fotografías y los mensajes enviados sobre su hijo. Tras el episodio, sostuvo públicamente que el caso "va más allá del racismo" y llegó a manifestar su preocupación por una posible vinculación con situaciones de tráfico de menores, una hipótesis que también pidió que sea investigada.

Luego de que se conociera el contenido de las conversaciones, pasajeros y trabajadores del tren evitaron que Murias abandonara el lugar hasta la llegada de la Policía Militar brasileña, que concretó su detención.

La Justicia de Brasil ordenó posteriormente su prisión preventiva, al considerar que existían elementos suficientes para mantenerlo detenido mientras avanza la investigación.

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