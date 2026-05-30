Agredieron en la cárcel al arquitecto argentino acusado de racismo contra un nene en Brasil

Paralelamente, realizaron gestiones ante el Consulado Argentino en Belo Horizonte para evaluar alternativas que permitan resguardar a Murias mientras avanza el proceso judicial en Brasil.

Cómo comenzó el caso

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Murias fue detenido la semana pasada tras un episodio ocurrido a bordo del tradicional tren turístico María Fumaça, que recorre distintas localidades históricas de Minas Gerais.

Según la investigación, el argentino fotografió y filmó sin autorización a un nene de siete años que viajaba junto a su familia. La situación tomó una dimensión mucho más grave cuando otros pasajeros advirtieron que estaba enviando esas imágenes por WhatsApp acompañadas de mensajes.

Entre los textos que forman parte de la causa aparecen frases como "Lo puedo llevar de esclavo", "Estoy pensando en llevar un esclavo, hay muchos aquí" y referencias a la posibilidad de llevar "una esclava" para cuidar a los nietos de una persona con la que mantenía una conversación.

Esos mensajes fueron considerados por las autoridades brasileñas como evidencia clave dentro de la investigación por racismo.

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La madre del menor contó que fue alertada por otro pasajero que observó la situación y decidió enfrentar al argentino. Según relató, al revisar el teléfono encontró las fotografías y los mensajes enviados sobre su hijo. Tras el episodio, sostuvo públicamente que el caso "va más allá del racismo" y llegó a manifestar su preocupación por una posible vinculación con situaciones de tráfico de menores, una hipótesis que también pidió que sea investigada.

Luego de que se conociera el contenido de las conversaciones, pasajeros y trabajadores del tren evitaron que Murias abandonara el lugar hasta la llegada de la Policía Militar brasileña, que concretó su detención.

La Justicia de Brasil ordenó posteriormente su prisión preventiva, al considerar que existían elementos suficientes para mantenerlo detenido mientras avanza la investigación.