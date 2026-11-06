Bifes a la criolla: la receta fácil de Paulina Cocina que conquista los paladares

1. Preparar los ingredientes. Cortar la cebolla en láminas y el medio morrón en tiras. Pelar los dientes de ajo, retirarles el brote central y picarlos. Pelar la zanahoria y cortarla en rodajas finas. Por otro lado, pelar las papas y cortarlas en rodajas de entre 1,5 y 2 centímetros de grosor para evitar que se desarmen durante la cocción. Pelar los tomates y picarlos.

Cortar los cuatro churrascos en trozos más pequeños y condimentarlos con sal y pimienta a gusto.

2. Armar las capas en la olla. Colocar un chorrito de aceite en el fondo de una olla y comenzar a distribuir los ingredientes en capas: primero la cebolla, el morrón, las papas, la zanahoria, el ajo y la carne condimentada. Repetir el orden hasta incorporar todos los ingredientes.

Por último, distribuir los tomates picados y la media taza de puré de tomates en la superficie. Agregar un poco más de sal, un chorrito de aceite y la taza de caldo.

3. Cocinar a fuego medio. Tapar la olla y llevarla a fuego fuerte hasta que rompa el hervor. En ese momento, revolver suavemente, dejar la tapa apenas entreabierta y bajar a fuego medio.

Cocinar entre 30 y 40 minutos, hasta que las papas estén tiernas. Durante ese tiempo, mezclar con cuidado cada tanto para integrar los ingredientes sin desarmar las papas.

4. Incorporar las arvejas. Unos cinco minutos antes de finalizar la cocción, agregar la lata de arvejas, volver a tapar la olla y cocinar durante cinco minutos más. En caso de utilizar arvejas congeladas, deben incorporarse desde el comienzo de la cocción.

5. Dejar reposar y servir. Apagar el fuego y dejar reposar la preparación con la olla tapada durante 10 minutos. Este tiempo permite que los sabores se concentren antes de servir.

Como toque final, se puede agregar un poco de perejil fresco picado por encima.