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Pampita se plantó ante el rumor de ser "intensa" y "tóxica" en las relaciones: "Nadie puede..."

Pampita habló con LAM en medio de la versión de separación de Martín Pepa y enfrentó los cuestionamientos a su personalidad en los vínculos sentimentales.

6 nov 2026, 09:45
Pampita se plantó ante el rumor de ser intensa y tóxica en las relaciones: Nadie puede...

Pampita se plantó ante el rumor de ser "intensa" y "tóxica" en las relaciones: "Nadie puede..."

Pampita se plantó ante el rumor de ser intensa y tóxica en las relaciones: Nadie puede...

Pampita se plantó ante el rumor de ser "intensa" y "tóxica" en las relaciones: "Nadie puede..."

Pampita decidió hablar para el programa LAM (América Tv) en medio de los rumores de separación de Martín Pepa. Aunque evitó entrar en detalles del tema y reconoció que "su corazón está bien", la modelo enfrentó también el rumor de que sería "intensa" y "tóxica" en las relaciones.

Fue Yanina Latorre desde su ciclo radial en El Observador quien analizó el perfil de Pampita en los vínculosos amorosos: "Para mí se apura mucho: ella tiene la necesidad de vivir en pareja y en familia, ella quiere el cuentito de la felicidad, que la quieran y abracen", observó la conductora.

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Y agregó: "La persona que me contó de la separación me cuenta que ella es intensamente insoportable y el pibe quiere una novia, no quiere una esposa".

En ese contexto, Pepe Ochoa le consultó directamente a Carolina Ardohain por los dichos de Yanina y este aspecto que marcó de su personalidad.

“¿Te molesta que te tilden de tóxica, de que sos insoportable, de que enloqueces a tu pareja?“, le consultó el panelista sin filtros. Desde el móvil, Pampita explicó sobre ese punto: "Yo no dije nada, cuando tenga que contar algo lo voy a decir yo, la gente puede decir lo que quiera".

Y agregó sobre los rumores sobre su vida: “Ya estoy acostumbrada a que digan cosas feas de mí pero bueno, no puedo hacer nada con que se digan esas cosas, no lo puedo evitar”.

Al ser consultada si se considera intensa en una relación, la modelo sostuvo: “No me voy a definir. Nadie puede opinar de afuera porque nadie conoce lo que pasa en una pareja. Cualquiera que opine algo la verdad no tiene conocimiento, no sabe".

“Los únicos que pueden hablar de las cosas siempre son los protagonistas”, remarcó firme Pampita evitando entrar en polémicas.

Pampita rompió el silencio sobre los rumores de separación de Martín Pepa

En la entrevista, Pampita evitó entrar en detalles sobre su presente con Martín Pepa en medio de los trascendidos de separación y explicó por qué esta vez prefiere resguardar su intimidad lejos del ruido mediático.

"Mi corazón está bien, no quiero entrar en ese tema para que mi vida privada esté en televisión pero yo estoy muy bien. Quiero cuidar ciertos ámbitos, yo estoy expuesta pero a veces la otra persona no tiene por qué estarlo y no le gusta", dijo.

     

 

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