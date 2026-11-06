Pampita se plantó ante el rumor de ser "intensa" y "tóxica" en las relaciones: "Nadie puede..."

“¿Te molesta que te tilden de tóxica, de que sos insoportable, de que enloqueces a tu pareja?“, le consultó el panelista sin filtros. Desde el móvil, Pampita explicó sobre ese punto: "Yo no dije nada, cuando tenga que contar algo lo voy a decir yo, la gente puede decir lo que quiera".

Y agregó sobre los rumores sobre su vida: “Ya estoy acostumbrada a que digan cosas feas de mí pero bueno, no puedo hacer nada con que se digan esas cosas, no lo puedo evitar”.

Al ser consultada si se considera intensa en una relación, la modelo sostuvo: “No me voy a definir. Nadie puede opinar de afuera porque nadie conoce lo que pasa en una pareja. Cualquiera que opine algo la verdad no tiene conocimiento, no sabe".

“Los únicos que pueden hablar de las cosas siempre son los protagonistas”, remarcó firme Pampita evitando entrar en polémicas.

Pampita rompió el silencio sobre los rumores de separación de Martín Pepa

En la entrevista, Pampita evitó entrar en detalles sobre su presente con Martín Pepa en medio de los trascendidos de separación y explicó por qué esta vez prefiere resguardar su intimidad lejos del ruido mediático.

"Mi corazón está bien, no quiero entrar en ese tema para que mi vida privada esté en televisión pero yo estoy muy bien. Quiero cuidar ciertos ámbitos, yo estoy expuesta pero a veces la otra persona no tiene por qué estarlo y no le gusta", dijo.