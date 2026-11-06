Qué necesita Boca para consagrarse campeón de la Tabla Anual

La definición del fútbol argentino ingresa en su etapa decisiva con una última jornada del Torneo Clausura que promete emociones al límite. En el plano de la clasificación acumulada, Boca Juniors se juega la oportunidad de consagrarse campeón de la tabla anual cuando reciba a Defensa y Justicia en La Bombonera. Tras el impulso anímico que significó el triunfo en el Superclásico frente a River, el conjunto conducido técnicamente por Rodolfo Arruabarrena recuperó la cima del torneo, llega dependiendo de sus propios resultados y sin margen para un paso en falso, ya que Argentinos Juniors y Rosario Central se mantienen al acecho.