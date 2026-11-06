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Qué necesita Boca para consagrarse campeón de la Tabla Anual

Boca lidera la Tabla Anual con 60 puntos y depende de sí mismo ante Defensa y Justicia para ser campeón.

Boca lidera la Tabla Anual con 60 puntos y depende de sí mismo ante Defensa y Justicia para ser campeón.

Boca lidera la Tabla Anual con 60 puntos y depende de sí mismo ante Defensa y Justicia para ser campeón.

La definición del fútbol argentino ingresa en su etapa decisiva con una última jornada del Torneo Clausura que promete emociones al límite. En el plano de la clasificación acumulada, Boca Juniors se juega la oportunidad de consagrarse campeón de la tabla anual cuando reciba a Defensa y Justicia en La Bombonera. Tras el impulso anímico que significó el triunfo en el Superclásico frente a River, el conjunto conducido técnicamente por Rodolfo Arruabarrena recuperó la cima del torneo, llega dependiendo de sus propios resultados y sin margen para un paso en falso, ya que Argentinos Juniors y Rosario Central se mantienen al acecho.

Leé también Definición al rojo vivo: qué necesitan Boca, Rosario Central y Argentinos Juniors para ser campeones de la Tabla Anual
Boca, Argentinos y Rosario Central llegan a la última fecha con chances de ser campeones de la Tabla Anual.

El principal factor que favorece al elenco de La Ribera en este mano a mano directo es su diferencia de gol, criterio primario de desempate dispuesto por el reglamento de la Liga Profesional en caso de paridad en puntos. Boca lidera la tabla acumulada con 60 unidades y un saldo favorable de +22, ubicándose por encima del Bicho —que ostenta la misma cosecha de 60 puntos pero con una diferencia de +12— y del Canalla, que se mantiene como escolta inmediato con 59 unidades y un saldo de +16. Con esta ventaja de diez goles sobre el equipo de La Paternal y de seis sobre el conjunto rosarino, la consagración está al alcance de la mano.

Qué resultados necesita Boca ante Defensa y Justicia para consagrarse campeón de la Tabla Anual

De acuerdo con el mapa de posiciones previo al inicio de la jornada final, existen tres escenarios matemáticos posibles que determinarán si el Xeneize da la vuelta olímpica:

  • Si gana: Será campeón de la tabla anual automáticamente. Para quitarle el título en esta hipótesis, Argentinos Juniors tendría que derrotar a Huracán por una goleada insólita que le permita descontar 11 goles de diferencia respecto a Boca, un marco prácticamente imposible de registrarse en la práctica.

  • Si empata: Se consagrará campeón siempre que ni Argentinos ni Rosario Central ganen sus respectivos partidos. Una paridad le permitiría llegar a 61 puntos y mantener la cima si sus perseguidores no suman de a tres.

  • Si pierde: Alcanzará el título únicamente si Argentinos tropieza con una derrota y Rosario Central no consigue una victoria en su encuentro. En ese caso, Boca sostendría el liderazgo con 60 puntos gracias al saldo de goles sobre el Bicho y a la unidad de ventaja sobre el Canalla.

El panorama ideal para la escuadra azul y oro consiste en sellar una victoria en su estadio para cerrar la discusión sin necesidad de seguir lo que ocurra en los otros escenarios. En caso de no lograr los tres puntos frente al cuadro de Florencio Varela, el equipo deberá mirar de reojo los marcadores de sus rivales directos para confirmar si logra sostener el liderazgo absoluto de la temporada.

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