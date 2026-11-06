Qué necesita Boca para consagrarse campeón de la Tabla Anual

El principal factor que favorece al elenco de La Ribera en este mano a mano directo es su diferencia de gol, criterio primario de desempate dispuesto por el reglamento de la Liga Profesional en caso de paridad en puntos. Boca lidera la tabla acumulada con 60 unidades y un saldo favorable de +22, ubicándose por encima del Bicho —que ostenta la misma cosecha de 60 puntos pero con una diferencia de +12— y del Canalla, que se mantiene como escolta inmediato con 59 unidades y un saldo de +16. Con esta ventaja de diez goles sobre el equipo de La Paternal y de seis sobre el conjunto rosarino, la consagración está al alcance de la mano.