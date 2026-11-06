La explosiva revelación de Flor Vigna sobre Nico Occhiato que lo dejó muy mal parado: "He mantenido a..."

Sorprendido por su respuesta, Cirio profundizó sobre esa dinámica y le preguntó si nunca le había generado incomodidad ocupar ese lugar dentro de una relación, teniendo en cuenta los roles tradicionales de pareja.

Fue entonces cuando la artista se animó a explicar cómo vivió aquella experiencia y dejó una frase que dio que hablar: "Cuando he mantenido a un novio pensé en ese momento ‘es obvio que cuando él triunfe él se va a acordar de mí’. Pero no, chicas", lanzó a pura ironía, con una clara referencia a la desilusión que habría experimentado.

Pero Flor Vigna fue por más y explicó que, según su experiencia, muchas veces sucede que quienes reciben ese acompañamiento económico terminan alejándose cuando consiguen el éxito. "Además triunfan y se van. Es una ley, no me las agarro con ellos, no son unos malditos", reflexionó. Finalmente, compartió una particular frase que, según contó, aprendió en México: "La mujer del estudiante no es la mujer del ingeniero".

Y completó su pensamiento con una contundente descripción de esa situación: "Pasa con todos, vos lo bancás ahí, que está estudiando, que no tiene un peso y…". Una confesión que reavivó las preguntas sobre su pasado sentimental con Nicolás Occhiato.

Cuántos años duró el noviazgo de Flor Vigna y Nico Occhiato

Flor Vigna y Nico Occhiato vivieron una de las relaciones más mediáticas del espectáculo argentino. Se conocieron a fines de 2014 en las grabaciones de Combate, el reality de El Nueve, y de una amistad nació un noviazgo que los acompañó durante casi siete años. La pareja se hizo conocida al mostrarse muy unida tanto en la televisión como en redes sociales, y compartieron ciclos como Combate y ShowMatch, lo que consolidó su vínculo como uno de los más queridos por el público.

Sin embargo, la relación no fue lineal. Atravesó varias crisis, separaciones y reconciliaciones a lo largo de los años. Aunque en un principio hablaron de un noviazgo de cinco años, Flor Vigna y Nico Occhiato terminaron reconociendo que estuvieron juntos alrededor de siete años. La bailarina reveló que el conductor “la dejó siete veces” antes de la ruptura definitiva, algo que refleja los constantes intentos por sostener el vínculo.

En 2021 anunciaron su separación final. Ambos aseguraron que no hubo una pelea ni un escándalo: la decisión surgió tras un desgaste progresivo y porque entendieron que la relación ya no les hacía bien. Occhiato reconoció que fue él quien tomó la decisión de terminar, aunque aclaró que respondía a una situación que ya era evidente para los dos. “Teníamos formas distintas de percibir la vida o la pareja, pero por el amor que nos teníamos lo intentábamos”, explicó.

Por su parte, Vigna habló de diferencias profundas y de haber cometido el error de “vivir para el otro”. También señaló que las últimas reconciliaciones no fueron necesarias, porque el vínculo había llegado a un punto en el que continuar no era sano para ninguno.

Pese a la separación, ambos mantuvieron una relación de respeto y hasta volvieron a trabajar juntos en El último pasajero en 2022. Flor definió su historia como “siete años muy lindos”, mientras que Nico reconoció el cariño que siguió existiendo entre ellos. Hoy, cada uno siguió su camino en lo personal y profesional, pero su historia quedó como una de las relaciones más recordadas de la televisión argentina: intensa, pública y marcada por intentos de reconciliación hasta encontrar el final definitivo.