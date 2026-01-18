Bizarrap cumplió un sueño y se unió a una banda legendaria: el proyecto que lo lleva a otro nivel mundial

El noveno álbum de Gorillaz contará con 15 canciones y reunirá a una amplia variedad de colaboradores internacionales. Entre los nombres confirmados figuran Sparks, IDLES, Black Thought y Trueno, otro referente de la escena urbana argentina. La producción estuvo a cargo de James Ford, Samuel Egglenton y Remi Kabaka Jr., con grabaciones realizadas en estudios de Londres, distintas ciudades de la India, Ashgabat, Damasco, Los Ángeles, Miami y Nueva York.

Además del lanzamiento discográfico, el proyecto vendrá acompañado de una gira mundial y una experiencia inmersiva que refuerza el perfil artístico global de la banda. La “The Mountain Tour” comenzará en marzo en Manchester e incluirá fechas en los principales escenarios del Reino Unido e Irlanda, con un show destacado el 20 de junio en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres, el más grande en la historia del grupo.

Previo a la gira, Gorillaz inaugurará la exposición inmersiva House of Kong en Los Ángeles, que podrá visitarse del 26 de febrero al 19 de marzo. Además, la banda realizará dos presentaciones especiales en el Hollywood Palladium, donde interpretará el álbum completo en vivo.

Qué vínculo une a Bizarrap, Lionel Messi y el Mundial de fútbol 2026

El fanatismo de Bizarrap por el fútbol no es ningún secreto y, en los últimos años, ese interés se transformó en un objetivo concreto: que su música forme parte del clima sonoro del Mundial 2026, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá. Según trascendió, para el productor, lograr presencia en un evento de semejante alcance representaría un salto artístico y de visibilidad global.

La idea de llevar sus composiciones a los estadios y a la experiencia del público mundial aparece como una meta personal de alto impacto. Bizarrap entiende que el Mundial no solo es un evento deportivo, sino también una enorme plataforma cultural capaz de amplificar sonidos, estilos y tendencias a escala planetaria.

En ese camino, el DJ argentino recibió un respaldo de peso: Lionel Messi. El capitán de la Selección Argentina manifestó en más de una ocasión su apoyo al proyecto y el deseo de que la música latina tenga un espacio protagónico durante la máxima cita futbolística. Ese guiño del astro no pasó desapercibido en el ambiente artístico y deportivo.

Por ahora, la FIFA mantiene sin modificaciones la canción oficial del torneo. Actualmente, el tema es “Desire”, interpretado por Robbie Williams y Nicole Scherzinger, presentado en el sorteo realizado en diciembre pasado en el Kennedy Center de Washington D.C. Sin embargo, el sueño de Bizarrap sigue latente y su creciente proyección internacional, potenciada por colaboraciones como la de Gorillaz, alimenta cada vez más esa ilusión.