Desafío matemático: la complicada cuenta que pocos logran resolver

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (21 + 7) × 6 - 35 ÷ 5 + 19.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (21 + 7) × 6 - 35 ÷ 5 + 19.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
o propio. Anotá tu respuesta, revisá qué operación harías primero y recién después compará el procedimiento con la solución.
Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.
21 + 7 = 28
La expresión queda así: 28 × 6 - 35 ÷ 5 + 19
Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.
28 × 6 = 168 | 35 ÷ 5 = 7
La expresión queda así: 168 - 7 + 19
El cierre se hace de izquierda a derecha.
168 - 7 = 161 | 161 + 19 = 180
La expresión queda así: 180
El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso este tipo de juego funciona tan bien: obliga a frenar un segundo, mirar la estructura de la cuenta y entrenar la agilidad mental de una forma simple y entretenida.