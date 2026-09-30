Desafío matemático: la complicada cuenta que pocos logran resolver

1) Paréntesis

Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.

21 + 7 = 28

La expresión queda así: 28 × 6 - 35 ÷ 5 + 19

2) Multiplicación y división

Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.

28 × 6 = 168 | 35 ÷ 5 = 7

La expresión queda así: 168 - 7 + 19

3) Sumas y restas

El cierre se hace de izquierda a derecha.

168 - 7 = 161 | 161 + 19 = 180

La expresión queda así: 180

Resultado final: 180

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso este tipo de juego funciona tan bien: obliga a frenar un segundo, mirar la estructura de la cuenta y entrenar la agilidad mental de una forma simple y entretenida.