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Desafío matemático: la complicada cuenta que pocos logran resolver

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (21 + 7) × 6 - 35 ÷ 5 + 19.

Leé también Desafío matemático: muy pocos lo resuelven antes de los 10 segundos
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

o propio. Anotá tu respuesta, revisá qué operación harías primero y recién después compará el procedimiento con la solución.

1) Paréntesis

Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.

21 + 7 = 28

La expresión queda así: 28 × 6 - 35 ÷ 5 + 19

2) Multiplicación y división

Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.

28 × 6 = 168 | 35 ÷ 5 = 7

La expresión queda así: 168 - 7 + 19

3) Sumas y restas

El cierre se hace de izquierda a derecha.

168 - 7 = 161 | 161 + 19 = 180

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: esta cuenta con signos para resolver sin mirar la respuesta

La expresión queda así: 180

Resultado final: 180

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso este tipo de juego funciona tan bien: obliga a frenar un segundo, mirar la estructura de la cuenta y entrenar la agilidad mental de una forma simple y entretenida.

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