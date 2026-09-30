En medio de su detención domiciliaria, Morena Rial denunció a la Justicia: "Están ensañados..."

Así, antes de dar paso a la palabra de Rial, analizó su caso y planteó que por ser un personaje mediático la Justicia estaría siendo más estricta. "Vamos a ser justos, a cualquier detenido o detenida en la Argentina, con los mismos antecedentes que ella en un caso calcado, ya estaría en libertad condicional o libre". "Le cayeron con todo el peso de la ley y el beneficio de la condicional, al no tener antecedentes, a cualquier detenido se lo dan", sumó el periodista antes de dar paso al primero de los audios.

"Amiga, ya no sé qué hacer. Alejandro (Cipolla) presentó todo, pero parece que están ensañados conmigo... Claramente están ensañados conmigo. Yo quiero volver a tener mi vida. El tiempo que dice la Justicia en sí de lo que yo tendría que haberle hecho la pena, yo ya se la hice", se la escuchó entonces a Morena entre enojada y resignada.

Al tiempo que se lamentó angustiada: "Necesito mi vida para poder retomar todas mis cosas, estar con mis hijos... ¡Basta ya!".

Pero eso no fue todo, porque en un segundo audio se la escucha a Morena Rial confesar su arrepentimiento. "Yo estoy arrepentida, pero ellos no me quieren escuchar. No sé cuál es el problema hoy en día. Cualquier preso tiene la libertad, menos yo. Es una locura", concluyó al borde de las lágrimas.

Vale recordar que la hija de Jorge Rial perdió la libertad condicional que en un principio se le había otorgado cuando en LAM (América TV) mostraron imágenes de ella en un boliche participando de una pelea. Fue allí que, sumado a que no cumplió con la terapia indicada por el Juez así como también siguió vinculándose con gente de dudosa procedencia, la Justicia le quitó el beneficio de la libertad condicional y dispuso su prisión domiciliaria.

Cómo es la relación de Morena Rial con su hijo de 7 años

Morena Rial continuará manteniendo el contacto con su hijo Francesco a través de videollamadas periódicas, mientras el niño permanece en Córdoba junto a su padre, Facundo Ambrosioni. Así quedó establecido tras el acuerdo alcanzado en la Justicia por el cuidado personal del menor.

La resolución surgió luego de la audiencia conciliatoria que puso fin a la disputa entre ambos padres. De acuerdo con lo definido, Francesco, de 7 años, seguirá viviendo en Córdoba, donde tiene su centro de vida, asiste al colegio y practica fútbol. Además, recientemente se consagró campeón con su equipo.

El acuerdo contempla que Morena pueda comunicarse con su hijo mediante videollamadas, mientras que los encuentros presenciales quedarán sujetos al calendario escolar y a las posibilidades de traslado.

En este sentido, Ambrosioni asumió el compromiso de llevar al pequeño a Buenos Aires durante las vacaciones escolares o cuando las circunstancias lo permitan. Por ahora, no está previsto que Francesco cambie su lugar de residencia.

La medida se conoce mientras Morena cumple prisión domiciliaria en la Ciudad de Buenos Aires y permanece junto a su segundo hijo, Amadeo, fruto de su relación con Matías Ogas. El acuerdo judicial, conocido el 22 de septiembre, se refiere específicamente a la situación de Francesco.