Desafío matemático: muy pocos lo resuelven antes de los 10 segundos

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 13 × 7 - 32 ÷ 4 + (14 + 11) × 2.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 13 × 7 - 32 ÷ 4 + (14 + 11) × 2.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
La suma entre paréntesis se resuelve antes de multiplicar.
14 + 11 = 25
La expresión queda así: 13 × 7 - 32 ÷ 4 + 25 × 2
Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.
13 × 7 = 91 | 32 ÷ 4 = 8 | 25 × 2 = 50
La expresión queda así: 91 - 8 + 50
Ahora sí se completa el cálculo linealmente.
91 - 8 = 83 |
83 + 50 = (?)
El error común aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad y se avanza de manera automática. Este tipo de juego sirve para entrenar la concentración, repasar reglas básicas y poner a prueba la agilidad mental de una forma simple y entretenida.