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Desafío matemático: muy pocos lo resuelven antes de los 10 segundos

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 13 × 7 - 32 ÷ 4 + (14 + 11) × 2.

Leé también Desafío Matemático: esta cuenta con signos para resolver sin mirar la respuesta
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

1) Paréntesis

La suma entre paréntesis se resuelve antes de multiplicar.

14 + 11 = 25

La expresión queda así: 13 × 7 - 32 ÷ 4 + 25 × 2

2) Multiplicación y división

Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.

13 × 7 = 91 | 32 ÷ 4 = 8 | 25 × 2 = 50

La expresión queda así: 91 - 8 + 50

3) Sumas y restas

Ahora sí se completa el cálculo linealmente.

91 - 8 = 83 |

83 + 50 = (?)

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: ¿encontrás la clave de este cálculo sin mirar la respuesta?

Resultado final: 133

El error común aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad y se avanza de manera automática. Este tipo de juego sirve para entrenar la concentración, repasar reglas básicas y poner a prueba la agilidad mental de una forma simple y entretenida.

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