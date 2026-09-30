Desafío matemático: muy pocos lo resuelven antes de los 10 segundos

14 + 11 = 25

La expresión queda así: 13 × 7 - 32 ÷ 4 + 25 × 2

2) Multiplicación y división

Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.

13 × 7 = 91 | 32 ÷ 4 = 8 | 25 × 2 = 50

La expresión queda así: 91 - 8 + 50

3) Sumas y restas

Ahora sí se completa el cálculo linealmente.

91 - 8 = 83 |

83 + 50 = (?)

Resultado final: 133

El error común aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad y se avanza de manera automática. Este tipo de juego sirve para entrenar la concentración, repasar reglas básicas y poner a prueba la agilidad mental de una forma simple y entretenida.