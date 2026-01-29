El palito de Wanda Nara a la China Suárez en la promo de MasterChef Celebrity: "El verdadero fuego..."

Por qué Wanda Nara habría pedido cambiar el horario de MasterChef Celebrity

Lejos de calmarse, la tensión entre Wanda Nara y la China Suárez parece intensificarse con el correr de los días. El conflicto entre la mediática y la actriz, lejos de quedar en el pasado, vuelve a tomar fuerza y ahora se traslada al terreno televisivo. La actual conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) no habría dejado atrás el quiebre de su matrimonio con Mauro Icardi, episodio que marcó un antes y un después en su vida personal.

En ese contexto, el miércoles 28 de febrero en Intrusos (América TV) se encendieron las alarmas cuando Adrián Pallares anticipó un inminente enfrentamiento en la pantalla chica, con ambas figuras como protagonistas de una verdadera pulseada por el rating.

Mientras la conductora transita la etapa final del certamen, El Trece se prepara para estrenar el próximo lunes Hija del fuego, la venganza de la bastarda, la nueva ficción encabezada por la China, que irá al aire a las 21.15.

En ese marco, Daniel Ambrosino lanzó una información que generó revuelo en el estudio: "Información exclusiva y además muy fuerte y caliente que tiene que ver con el pedido efusivo, muy efusivo, de Wanda que habría sido, 'quiero que cambien el horario de Masterchef... que adelante en el horario para competir directamente con la China Suárez'".

“Y hay una frase que me dijeron que es muy fuerte... la frase sería ‘la quiero aplastar’”, agregó el periodista, aportando un dato aún más picante al revelar una expresión que, según le confiaron, habría pronunciado la propia Wanda.

Cabe destacar que actualmente MasterChef Celebrity es el programa más fuerte de la televisión abierta, con promedios que oscilan entre los 10 y 12 puntos de rating en la pantalla de Telefe. En contrapartida, las noches de El Trece vienen mostrando números considerablemente más bajos: en las últimas semanas, El encargado, la serie protagonizada por Guillermo Francella, apenas superó los 4 puntos.

Así, si finalmente la mediática lograra que Telefe modifique el horario del reality para enfrentarse de manera directa con la ficción protagonizada por su archirrival. Solo restará esperar al próximo martes para saber, planilla de Ibope en mano, si la conductora consigue imponerse en este nuevo round o si Suárez logra dar el golpe y quedarse con la victoria.