Bondiola desmechada: el plato casero que sorprende por su sabor y casi no requiere esfuerzo

Cómo se cocina la bondiola para lograr que se desmeche

La clave de esta receta está en la cocción lenta. Para eso se puede usar horno, olla común, olla de hierro o incluso una olla a presión.

En la versión tradicional, se coloca la bondiola en una olla junto con la cebolla cortada en cuartos, los dientes de ajo, todas las especias y el caldo. Se tapa y se cocina a fuego bajo durante aproximadamente 2 horas y media a 3 horas.

Durante este tiempo, es importante no aumentar el fuego para acelerar el proceso, ya que eso puede endurecer la carne. El objetivo es que la bondiola tenga una cocción pareja, suave y que mantenga sus jugos.

Cuando la carne esté lista, se puede comprobar introduciendo un tenedor: si se desarma sin resistencia, está en su punto.

Cómo se desmecha la bondiola

Una vez cocida, se retira la pieza de la olla y se deja enfriar apenas para poder manipularla. Luego, con dos tenedores, se comienza a separar la carne en hebras. Es un proceso rápido, porque la cocción lenta hace que la fibra se abra prácticamente sola.

En este punto, muchas personas eligen mezclar la carne desmechada con parte del líquido de cocción, que concentra sabor y evita que la preparación se seque. Si se quiere, también se puede agregar salsa barbacoa para obtener un estilo más parecido al “pulled pork”.

Cómo se puede servir la bondiola desmechada casera

Es una receta extremadamente versátil. Algunas ideas para aprovecharla:

En sándwiches con pan casero o tipo brioche

En tacos o tortillas

Con puré de papas o batatas

En ensaladas tibias

Como relleno de arepas, empanadas o wraps

La bondiola desmechada se conserva muy bien en la heladera durante varios días, e incluso se puede freezar sin perder textura. Por eso es ideal para preparar en cantidad y resolver varias comidas.