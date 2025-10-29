Brilla en Netflix el estreno de su nueva serie corta en Río de Janeiro y apenas tiene 8 episodios

El protagonista, Profeta (interpretado por André Lamoglia), es un joven con hambre de éxito que busca su lugar en un mundo donde las reglas se negocian a punta de dinero y sangre. Pero su ascenso meteórico amenaza con desestabilizar un sistema dominado por clanes familiares que durante años controlaron el negocio del juego clandestino.

La inminente legalización del juego en Brasil actúa como detonante de la historia: una oportunidad para algunos, una amenaza para otros. En ese contexto, la violencia se vuelve inevitable, y lo que empieza como una búsqueda personal se transforma en una guerra por el trono de Río.

Los dueños del juego Netflix 2

El elenco de la serie Los dueños del juego

André Lamoglia

Xamã

Mel Maia

Giullia Buscaccio

Juliana Paes

Chico Díaz

Otávio Müller

Adriano Garib

Pedro Lamin

Ruan Aguiar

Cuántos capítulos tiene Los dueños del juego

La primera temporada de Los dueños del juego está compuesta por ocho episodios. Cada capítulo explora una faceta distinta del universo criminal de Río, desde los conflictos familiares hasta los negocios sucios que se esconden tras la fachada de legalidad.

Netflix apostó por un formato compacto, que permite desarrollar una historia intensa sin perder ritmo. Cada episodio deja un final abierto que invita a seguir viendo, con giros narrativos que mantienen la intriga y una producción que no escatima en recursos.

Los dueños del juego Netflix 3

El contexto social de la serie: corrupción, desigualdad y poder

Más allá del entretenimiento, Los dueños del juego refleja la realidad social y política de Brasil. La serie aborda la desigualdad, la falta de oportunidades y la corrupción institucional como motores que alimentan la economía ilegal. Río de Janeiro se convierte en un personaje más: una ciudad viva, peligrosa y hermosa, donde la violencia y la esperanza conviven día a día.

La legalización del juego plantea una pregunta central: ¿es posible cambiar un sistema corrupto sin destruirlo? En ese debate moral se mueven los personajes, obligados a elegir entre la supervivencia y la redención.

Los dueños del juego Netflix 4

Por qué ver Los dueños del juego en Netflix

Con Los dueños del juego, Netflix consolida su estrategia de invertir en producciones latinoamericanas con alcance internacional. La nueva serie brasileña no solo compite en calidad con las grandes producciones de Estados Unidos o Europa, sino que aporta una mirada propia, cargada de identidad y contexto social.

El resultado es un relato potente, con ritmo cinematográfico y personajes que reflejan los claroscuros del alma humana. En cada capítulo, el espectador se adentra más en una red de pasiones, traiciones y ambiciones que definen el destino de quienes se atreven a jugar.

Tráiler de Los dueños del juego en Netflix