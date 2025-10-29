Brilla en Netflix el estreno de su nueva serie corta en Río de Janeiro y apenas tiene 8 episodios. (Foto: Archivo)
La nueva serie brasileña de Netflix, titulada Los dueños del juego (Os donos do jogo), ha llegado para encender las pantallas con una combinación explosiva de poder, corrupción y deseo. La producción, dirigida por Heitor Dhalia, transporta al espectador al submundo de Río de Janeiro, donde el lujo y la violencia conviven en equilibrio inestable.
La trama sigue los pasos de Profeta, un joven ambicioso que busca escalar posiciones dentro del imperio clandestino del juego ilegal, aunque eso signifique desafiar a las familias más poderosas de la ciudad.
Desde su estreno este miércoles 29 de octubre de 2025, la serie se ha convertido en una de las más comentadas de la plataforma, no solo por su alto nivel de producción, sino por la profundidad de sus personajes y los dilemas morales que enfrentan en una sociedad donde la ambición parece no tener límites.
De qué trata Los dueños del juego en Netflix
Creada por Heitor Dhalia, Bernardo Barcellos y Bruno Passeri, Los dueños del juego continúa la línea de los dramas criminales que exploran las entrañas del poder en Brasil, al estilo de DNA do Crime o Tropa de Elite. Sin embargo, esta historia va más allá del simple relato policial. Aquí, cada personaje se mueve impulsado por una mezcla de codicia, deseo y necesidad de reconocimiento.
El protagonista, Profeta (interpretado por André Lamoglia), es un joven con hambre de éxito que busca su lugar en un mundo donde las reglas se negocian a punta de dinero y sangre. Pero su ascenso meteórico amenaza con desestabilizar un sistema dominado por clanes familiares que durante años controlaron el negocio del juego clandestino.
La inminente legalización del juego en Brasil actúa como detonante de la historia: una oportunidad para algunos, una amenaza para otros. En ese contexto, la violencia se vuelve inevitable, y lo que empieza como una búsqueda personal se transforma en una guerra por el trono de Río.
El elenco de la serie Los dueños del juego
André Lamoglia
Xamã
Mel Maia
Giullia Buscaccio
Juliana Paes
Chico Díaz
Otávio Müller
Adriano Garib
Pedro Lamin
Ruan Aguiar
Cuántos capítulos tiene Los dueños del juego
La primera temporada de Los dueños del juego está compuesta por ocho episodios. Cada capítulo explora una faceta distinta del universo criminal de Río, desde los conflictos familiares hasta los negocios sucios que se esconden tras la fachada de legalidad.
Netflix apostó por un formato compacto, que permite desarrollar una historia intensa sin perder ritmo. Cada episodio deja un final abierto que invita a seguir viendo, con giros narrativos que mantienen la intriga y una producción que no escatima en recursos.
El contexto social de la serie: corrupción, desigualdad y poder
Más allá del entretenimiento, Los dueños del juego refleja larealidad social y política de Brasil. La serie aborda la desigualdad, la falta de oportunidades y la corrupción institucional como motores que alimentan la economía ilegal. Río de Janeiro se convierte en un personaje más: una ciudad viva, peligrosa y hermosa, donde la violencia y la esperanza conviven día a día.
La legalización del juego plantea una pregunta central: ¿es posible cambiar un sistema corrupto sin destruirlo? En ese debate moral se mueven los personajes, obligados a elegir entre la supervivencia y la redención.
Por qué ver Los dueños del juego en Netflix
Con Los dueños del juego, Netflix consolida su estrategia de invertir en producciones latinoamericanas con alcance internacional. La nueva serie brasileña no solo compite en calidad con las grandes producciones de Estados Unidos o Europa, sino que aporta una mirada propia, cargada de identidad y contexto social.
El resultado es un relato potente, con ritmo cinematográfico y personajes que reflejan los claroscuros del alma humana. En cada capítulo, el espectador se adentra más en una red de pasiones, traiciones y ambiciones que definen el destino de quienes se atreven a jugar.