Brutal saqueo a un supermercado: jóvenes descontrolados 

Eran, aproximadamente, unos 100 adolescentes los que llevaron a cabo el saqueo en el supermercado 24 horas de Filadelfia, en Estados Unidos.

"¿Ustedes son estúpido?", fue la frase que deslizaron algunos empleados del local ante la desesperación de lo que venía pasando en su lugar de trabajo.

Aparentemente, la anarquía continuó en el estacionamiento de la tienda, donde los vándalos fueron captados gritando, maldiciendo y peleándose entre sí, muestra el video.

La policía de Filadelfia dijo que respondieron y encontraron aproximadamente 100 menores dentro del Wawa, robando y dañando la mercancía de la tienda. Los oficiales dispersaron a la multitud pero no hicieron arrestos.

