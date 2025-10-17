En vivo Radio La Red
Budín fit de avena y frutos rojos: la preparación fácil y saludable que vas a amar

Una receta práctica y saludable para preparar budín fit de avena y frutos rojos en casa, ideal para desayunos, meriendas o como snack, con ingredientes simples y resultado húmedo y sabroso.

El budín fit de avena y frutos rojos es una opción nutritiva y deliciosa para quienes buscan mantener una alimentación equilibrada sin renunciar al placer de un postre casero. Este tipo de preparación combina la fibra y los carbohidratos de la avena con los antioxidantes y el sabor fresco de frutos rojos, ofreciendo un snack energético ideal para desayunos, meriendas o pre/post entrenamiento.

Una de las claves para lograr un budín húmedo y con buena textura es usar ingredientes naturales y respetar las proporciones: la avena aporta cuerpo y densidad, mientras que los frutos rojos agregan jugosidad y un toque ácido que contrasta con la dulzura natural de la banana o la miel.

Ingredientes esenciales para la receta

Para un budín de tamaño estándar (aproximadamente 8 porciones), se necesitan:

  • 2 bananas maduras.

  • 2 tazas de avena integral.

  • 2 huevos.

  • 1 cucharada de polvo de hornear.

  • 1/2 taza de leche (puede ser vegetal).

  • 1/4 taza de miel o endulzante al gusto.

  • 1 cucharadita de esencia de vainilla.

  • 1 taza de frutos rojos frescos o congelados (arándanos, frutillas, frambuesas).

Opcionalmente, se puede añadir canela o nuez moscada para darle un aroma más intenso, o semillas como chía o lino para sumar fibra y grasas saludables.

Paso a paso para un budín perfecto

  • Preparar los ingredientes secos. Mezclar la avena con el polvo de hornear y, si se desea, canela o nuez moscada.

  • Procesar la base húmeda. En un bol, aplastar las bananas hasta formar un puré, agregar los huevos, la miel, la leche y la esencia de vainilla. Batir hasta obtener una mezcla homogénea.

  • Unir secos y húmedos. Incorporar la avena con movimientos suaves para no romper demasiado la estructura y mantener cierta aireación en la masa.

  • Agregar los frutos rojos. Mezclar con cuidado para que no se rompan demasiado y aporten color y sabor en cada porción.

  • Hornear. Verter la preparación en un molde previamente engrasado o con papel manteca. Cocinar en horno precalentado a 180 °C durante 25 a 30 minutos, hasta que al insertar un palillo, este salga limpio.

  • Enfriar antes de desmoldar. Esto evita que se rompa y permite que la humedad se distribuya de manera uniforme.

Tips y variantes

  • Para una versión más proteica, se puede agregar una medida de proteína en polvo sabor vainilla o chocolate.

  • Los frutos rojos pueden sustituirse por manzana rallada o peras picadas, dependiendo de la temporada.

  • Si se desea un budín más dulce, un poco de azúcar de coco o dátiles picados se incorporan perfectamente a la masa.

Conservación y consumo

El budín fit de avena y frutos rojos se conserva bien a temperatura ambiente durante 1-2 días en recipiente hermético. Para prolongar su frescura, se puede guardar en la heladera hasta por 5 días o incluso cortar en porciones individuales y congelar.

Este budín combina practicidad, sabor y nutrición, demostrando que es posible disfrutar de un postre casero sin comprometer la alimentación saludable. Además, al ser versátil, se puede personalizar con distintos frutos, especias o agregados proteicos según la preferencia de cada uno, convirtiéndose en un básico dentro de cualquier planificación de snacks o desayunos fit.

