Budín fit de avena y frutos rojos: la preparación fácil y saludable que vas a amar

Paso a paso para un budín perfecto

Preparar los ingredientes secos. Mezclar la avena con el polvo de hornear y, si se desea, canela o nuez moscada.

Procesar la base húmeda. En un bol, aplastar las bananas hasta formar un puré, agregar los huevos, la miel, la leche y la esencia de vainilla. Batir hasta obtener una mezcla homogénea.

Unir secos y húmedos. Incorporar la avena con movimientos suaves para no romper demasiado la estructura y mantener cierta aireación en la masa.

Agregar los frutos rojos. Mezclar con cuidado para que no se rompan demasiado y aporten color y sabor en cada porción.

Hornear. Verter la preparación en un molde previamente engrasado o con papel manteca. Cocinar en horno precalentado a 180 °C durante 25 a 30 minutos, hasta que al insertar un palillo, este salga limpio.

Enfriar antes de desmoldar. Esto evita que se rompa y permite que la humedad se distribuya de manera uniforme.

Tips y variantes

Para una versión más proteica, se puede agregar una medida de proteína en polvo sabor vainilla o chocolate.

Los frutos rojos pueden sustituirse por manzana rallada o peras picadas, dependiendo de la temporada.

Si se desea un budín más dulce, un poco de azúcar de coco o dátiles picados se incorporan perfectamente a la masa.

Conservación y consumo

El budín fit de avena y frutos rojos se conserva bien a temperatura ambiente durante 1-2 días en recipiente hermético. Para prolongar su frescura, se puede guardar en la heladera hasta por 5 días o incluso cortar en porciones individuales y congelar.

Este budín combina practicidad, sabor y nutrición, demostrando que es posible disfrutar de un postre casero sin comprometer la alimentación saludable. Además, al ser versátil, se puede personalizar con distintos frutos, especias o agregados proteicos según la preferencia de cada uno, convirtiéndose en un básico dentro de cualquier planificación de snacks o desayunos fit.