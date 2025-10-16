En vivo Radio La Red
Cupcakes de limón: la receta fácil, económica y original que vas a hacer siempre

Una receta fácil, económica y aromática para preparar cupcakes de limón en casa, con ingredientes básicos y un resultado ideal para cualquier merienda o celebración.

Entre todas las variantes de budines y muffins, los cupcakes de limón tienen un lugar especial. Son livianos, frescos y se adaptan tanto a una tarde de mate como a una mesa dulce para un cumpleaños o evento. Lo mejor de esta receta es que no requiere técnicas complejas ni equipamiento profesional: con un bol, un batidor y cápsulas de papel alcanza para lograr una tanda prolija y pareja.

El secreto para que el sabor a limón se destaque no está solamente en el jugo, sino en la ralladura, que aporta los aceites naturales de la cáscara. Por eso es importante lavar bien la fruta antes de usarla y rallar solo la parte amarilla, evitando la blanca para que no amargue.

Qué ingredientes lleva una receta clásica de cupcakes de limón

Para unas 10 a 12 unidades, las proporciones más utilizadas incluyen:

  • 2 huevos.

  • 100 g de azúcar.

  • 100 g de manteca (a temperatura ambiente).

  • 150 g de harina leudante (o común con 1 cucharadita de polvo de hornear).

  • 60 ml de leche.

  • Ralladura de 1 limón grande.

  • Jugo de medio limón.

Opcionalmente, se puede sumar una cucharadita de esencia de vainilla para equilibrar el sabor cítrico. También es posible reemplazar parte del azúcar por miel o usar aceite en lugar de manteca, pero la versión original suele dar una miga más aireada.

Paso a paso para lograr una cocción pareja

  • Batir la manteca con el azúcar. Es importante que la manteca esté blanda para que se integre fácilmente y se forme una crema clara.

  • Agregar los huevos de a uno. Batir entre cada incorporación para que la mezcla no se corte.

  • Sumar la ralladura y el jugo de limón. Este es el momento donde empieza a sentirse el aroma característico.

  • Incorporar los secos. Agregar la harina tamizada alternando con la leche para evitar que se formen grumos.

  • Distribuir en pirotines. Llenarlos solo hasta 3/4 para que suban sin desbordarse.

  • Hornear. Llevar a un horno precalentado a 180 °C durante unos 15 a 18 minutos, hasta que al pinchar con un palillo, este salga seco.

Una vez cocidos, dejarlos enfriar sobre una rejilla para que no se humedezca la base.

¿Se les puede agregar cobertura?

Sí. La opción más clásica es un glaseado simple de azúcar impalpable y jugo de limón, que se prepara en segundos. Otra alternativa más cremosa es el frosting de queso crema con azúcar y ralladura cítrica. Para eventos o presentaciones especiales también se pueden decorar con merengue italiano y darle un toque tostado con soplete.

¿Cómo conservarlos?

Se pueden mantener a temperatura ambiente en un recipiente hermético durante dos o tres días sin perder frescura. Si llevan cobertura de queso o crema, lo ideal es guardarlos en la heladera y sacarlos unos minutos antes de servir para que recuperen su textura.

Los cupcakes de limón demuestran que lo simple no tiene por qué ser aburrido. Con ingredientes comunes y un procedimiento rápido, se puede obtener una preparación casera que compite sin problemas con la pastelería profesional.

