En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Recetas
RECETA

Hora del mate: la torta de ricota fácil y rápida que vas a querer hacer todas las tardes

La torta de ricota casera es un clásico de la repostería argentina que combina suavidad, sabor y sencillez. Prepararla en casa permite controlar los ingredientes y disfrutar de un postre húmedo, ligero y perfecto para meriendas, desayunos o como cierre de una comida familiar.

Hora del mate: la torta de ricota fácil y rápida que vas a querer hacer todas las tardes

La torta de ricota es uno de esos postres que nunca pasan de moda. Su textura cremosa y su sabor delicado la convierten en un favorito de todos los tiempos, ideal para acompañar un café o un té por la tarde. Prepararla en casa es más sencillo de lo que parece y requiere pocos ingredientes que habitualmente están en la despensa.

Leé también Cómo preparar muffins de avena y manzana: la receta saludable que no puede faltar en tu cocina
como preparar muffins de avena y manzana: la receta saludable que no puede faltar en tu cocina
image

El principal secreto está en mezclar correctamente la ricota con los huevos y el azúcar, evitando batidos excesivos que incorporen demasiado aire y modifiquen la textura. También es clave un horneado uniforme para que la torta quede húmeda pero firme, y no se agriete en la superficie.

Ingredientes para hacer una torta de ricota

  • 500 g de ricota fresca

  • 4 huevos

  • 200 g de azúcar

  • 100 g de manteca derretida

  • 1 cucharadita de esencia de vainilla

  • Ralladura de 1 limón

  • 2 cucharadas de harina (opcional, para mayor firmeza)

Estos ingredientes básicos permiten lograr un postre suave, cremoso y ligeramente aromatizado con limón y vainilla. La harina es opcional: su uso depende de si se prefiere una torta más consistente o más ligera.

Preparación paso a paso

  • Preparar la base: precalentar el horno a 180 °C y enmantecar un molde redondo de 24 cm de diámetro. Opcionalmente, se puede espolvorear con harina o cubrir con papel manteca.

  • Mezclar la ricota: en un bowl grande, batir la ricota con los huevos y el azúcar hasta obtener una crema homogénea. Incorporar la manteca derretida, la esencia de vainilla y la ralladura de limón. Mezclar suavemente hasta que todos los ingredientes estén integrados.

  • Agregar la harina (opcional): tamizar las dos cucharadas de harina sobre la mezcla y unir con movimientos envolventes. Esto dará mayor firmeza a la torta sin afectar su suavidad.

  • Hornear: volcar la mezcla en el molde y llevar al horno durante 40 a 50 minutos. La superficie debe dorarse ligeramente y al insertar un palillo, éste debe salir limpio o con apenas unas migas húmedas.

  • Dejar enfriar: retirar la torta del horno y dejar enfriar a temperatura ambiente antes de desmoldar. Se puede servir sola, espolvoreada con azúcar impalpable, o acompañada de mermelada, frutas frescas o chocolate rallado.

Consejos para un resultado perfecto

  • Ricota fresca: cuanto más fresca sea la ricota, más suave y cremosa quedará la torta.

  • Evitar exceso de batido: mezclar solo hasta integrar los ingredientes evita que la torta pierda densidad y se vuelva esponjosa en exceso.

  • Horneado uniforme: si el horno tiende a cocinar de manera desigual, conviene cubrir la torta con papel aluminio a mitad de cocción para evitar que se dore demasiado la superficie.

Una opción versátil y deliciosa

La torta de ricota casera es ideal para todo tipo de ocasiones: desde una merienda de fin de semana hasta un postre para invitados. Su sabor suave permite acompañarla con frutas, miel, dulce de leche o incluso chocolate, según el gusto personal. Además, al ser casera, se puede adaptar a distintas necesidades: sin gluten, reducida en azúcar o con agregados como nueces o chips de chocolate.

En definitiva, preparar una torta de ricota en casa es simple, rápido y gratificante. Cada bocado combina cremosidad, dulzura y un toque aromático que hace que este clásico de la repostería argentina nunca pase desapercibido.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Recetas
Notas relacionadas
Receta de la abuela: cómo hacer gazpacho casero en pocos minutos
Tiramisú de limón: la receta del postre fresco y sabroso que no vas a dejar de hacer
Tarta de coco y dulce de leche sin TACC: una versión casera y deliciosa

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar