La insólita solución de un argentino para casarse en Israel en pleno bombardeo iraní

beso matromonial El beso matrimonial en un garage subterráneo, convertido en un salón improvisado para celebrar una boda y luego la fiesta de casamiento. (Foto: Instagram)

Una boda planificada que terminó en un refugio

La pareja llevaba tiempo preparando el casamiento. La fecha elegida era el 3 de marzo de 2026, luego de un año de relación. Familiares y amigos incluso habían viajado especialmente para acompañarlos.

Pero en los días previos estalló una nueva escalada del conflicto en Medio Oriente. Las alarmas antiaéreas comenzaron a sonar en Tel Aviv y la ciudad entró en estado de alerta.

La ceremonia, que debía realizarse en un lugar mucho más tradicional, quedó en suspenso. Marianoff incluso llegó a pensar que el casamiento tendría que cancelarse.

“Estaba destruido, sentía que el sueño de mi vida se había derrumbado”, contó el argentino. Fue entonces cuando su novia tomó la decisión: el casamiento se haría igual. Así hubo que dar un paso lógico, aunque fuera insólito.

Si había que correr a un refugio, no había mejor lugar que ese para casarse. Con los invitados y los ocasionales refugiados evitando el fuego iraní.

casados en un refugio La feliz pareja sonríe. Detrás, se nota claramente que se encuentran en un garage subterráneo, refugio contra las bombas iraníes. (Foto: Instagram)

El “sí” bajo tierra, pero lleno de vida y alegría

La solución apareció en un lugar inesperado: el cuarto subsuelo de un centro comercial de Tel Aviv que funciona también como refugio antimisiles. Todo eso fue lo que tuvieron que ir bajo la superficie para llegar a un lugar seguro. Y resultó especial para la ceremonia y la fiesta. Grande, cómodo, con buena iluminación. El resto lo pusieron los novios y los invitados. Y el celebrante, por supuesto. Allí, bajo tierra y rodeados de otras personas que se protegían de los ataques, la pareja improvisó la ceremonia.

No hubo salón elegante ni música preparada. Tampoco una fiesta tradicional. Pero sí estaban presentes algunos familiares que habían llegado al país para la boda y que decidieron acompañarlos en ese momento. Nada los iba a detener. La escena era surrealista pero llena de amor y emoción de los presentes: mientras afuera se escuchaban sirenas y explosiones, dentro del estacionamiento subterráneo la pareja intercambiaba votos y celebraba su unión.

Las imágenes del casamiento rápidamente comenzaron a circular en redes sociales y en medios internacionales. Como no podía ser de otra manera, se hicieron virales.

boda en un refugio la firma del acta matrimonial y la novia muestra el anillo de casamiento que lleva en su dedo índice. La insólita ceremonia nupcial en un refugio en Israel. (Foto: Captura de TV)

Una vida que empezó en Argentina

Marianoff nació en Santa Fe y estudió Administración de Empresas en la Universidad Católica de Santa Fe. Hace varios años decidió mudarse a Israel, donde trabaja en marketing digital para una empresa tecnológica.

Desde 2019 vive en Tel Aviv, una ciudad acostumbrada a convivir con episodios de tensión en la región. Sin embargo, nada hacía prever que su boda coincidiría con un nuevo conflicto armado. Contó, que desde fines de 2025 había rumores de que la situación con Irán podía escalar, pero la pareja decidió mantener la fecha del casamiento.“Seguimos adelante con el plan porque la guerra nunca terminaba de desatarse”, explicó.

el primer beso El primer beso de Mijael a Lior después de ser proclamados formalmente como esposos. (Foto: Captura de TV)

Amor en medio de la guerra

La ceremonia terminó siendo muy diferente a la que habían imaginado, pero para la pareja tuvo un significado especial. Sin lujos ni festejos sofisticados, el casamiento se convirtió en un símbolo inesperado de resistencia y de esperanza en medio de la guerra. Entre sirenas, incertidumbre y refugios antimisiles, la pareja decidió que el conflicto no iba a impedirles comenzar su vida juntos. En las fotos y videos quedaron detalles muy simbólicos para toda la vida.

Es común que los arreglos florales adornen los altares y sitios de los presentes en la ceremonia. Lo mismo para las mesas. Y los enamorados, al convertirse en esposos, se sacan sus primeras fotos con fondos especialmente elegidos. Esta vez, para Lior y Mijael fue todo diferente. En las fotos e grabaciones, en las que se besan, bailan, celebran y cuando dieron el "si", se notan los carteles de evacuación, las medidas de seguridad y por supuesto, que el salón de fiestas, es en realidad, un refugio anti bombardeos.

Pero a nadie le importó ni le importará jamás. En un estacionamiento subterráneo convertido en refugio, Misha y Lior dieron el “sí”. Y mientras la ciudad seguía en alerta por los ataques, celebraron su boda rodeados de familiares, desconocidos y una emoción imposible de olvidar.