El hummus de garbanzos y remolacha cambiará tu forma de comer legumbres

Consejos para un hummus perfecto

La remolacha cocida previamente le da un dulzor natural y un color vibrante que lo hace más atractivo a la vista.

Procesá bien los garbanzos para lograr una textura suave y cremosa.

Podés experimentar con otros condimentos, como comino, pimentón o hierbas frescas, para personalizar el sabor.

Guardá el hummus en un recipiente hermético en la heladera hasta por 3-4 días.

El hummus de garbanzos y remolacha es ideal para incorporar legumbres y vegetales de manera deliciosa. Además de ser un aperitivo atractivo para reuniones, también funciona como complemento en sandwiches, bowls saludables o incluso como topping en ensaladas. Su preparación sencilla y rápida permite disfrutar de un snack nutritivo y colorido en cualquier momento del día.

Con esta receta, cualquier persona puede preparar un hummus distinto, con un sabor suave y cremoso, y sorprender a familiares y amigos con un plato nutritivo y visualmente impactante.