RECETA

El hummus de garbanzos y remolacha cambiará tu forma de comer legumbres

El hummus de garbanzos y remolacha es una variante saludable, vistosa y deliciosa del clásico hummus. Perfecto como aperitivo, para untar en pan o acompañar vegetales, este dip combina cremosidad y dulzor natural.

El hummus es un clásico de la cocina de Medio Oriente que se ha popularizado en todo el mundo por su sabor, versatilidad y valor nutricional. Elaborado principalmente con garbanzos, aceite de oliva y tahini, puede adaptarse de múltiples formas. La versión con remolacha no solo aporta un color intenso y atractivo, sino también un sabor dulce que complementa la base de legumbres.

image

Ingredientes necesarios para preparar aproximadamente 4 porciones

  • 400 g de garbanzos cocidos (pueden ser de lata, escurridos y enjuagados)

  • 1 remolacha mediana, cocida y pelada

  • 2 cucharadas de tahini (pasta de sésamo)

  • 2 cucharadas de jugo de limón

  • 1 diente de ajo (opcional, según gusto)

  • 3-4 cucharadas de aceite de oliva

  • Sal y pimienta a gusto

  • Agua, según la consistencia deseada

Preparación paso a paso

  • Preparar los ingredientes: Si usás remolacha fresca, cocela hasta que esté tierna y dejala enfriar antes de pelarla. Los garbanzos deben estar cocidos y escurridos.

  • Procesar la base: Colocá en un procesador de alimentos los garbanzos, la remolacha, el tahini, el jugo de limón y el ajo. Procesá hasta obtener una mezcla homogénea.

  • Ajustar la textura: Mientras procesás, agregá el aceite de oliva en forma de hilo. Si el hummus queda muy espeso, incorporá agua de a cucharadas hasta lograr la consistencia cremosa deseada.

  • Sazonar: Añadí sal y pimienta a gusto y mezclá nuevamente para integrar. Probá y ajustá el limón si querés un toque más ácido.

  • Servir: Colocá el hummus en un plato o bol y decorá con un chorrito de aceite de oliva, semillas de sésamo o nueces picadas. Podés acompañarlo con bastones de vegetales, pan pita o tostadas integrales.

Consejos para un hummus perfecto

  • La remolacha cocida previamente le da un dulzor natural y un color vibrante que lo hace más atractivo a la vista.

  • Procesá bien los garbanzos para lograr una textura suave y cremosa.

  • Podés experimentar con otros condimentos, como comino, pimentón o hierbas frescas, para personalizar el sabor.

  • Guardá el hummus en un recipiente hermético en la heladera hasta por 3-4 días.

El hummus de garbanzos y remolacha es ideal para incorporar legumbres y vegetales de manera deliciosa. Además de ser un aperitivo atractivo para reuniones, también funciona como complemento en sandwiches, bowls saludables o incluso como topping en ensaladas. Su preparación sencilla y rápida permite disfrutar de un snack nutritivo y colorido en cualquier momento del día.

Con esta receta, cualquier persona puede preparar un hummus distinto, con un sabor suave y cremoso, y sorprender a familiares y amigos con un plato nutritivo y visualmente impactante.

El secreto del Quini 6 que mantiene viva la esperanza argentina

