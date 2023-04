Carlos Maslatón y una sorprendente teoría sobre la muerte de Chávez; "Murió en diciembre y lo anunciaron en marzo"

"Yo no dije que no estaba muerto, eh. Lo que estoy diciendo es que el que estaba en el cajón el día que yo lo vi, el 9 de marzo de 2013 a las 23.53 horas de Caracas, no era Chávez sino un muñeco de goma, de mala calidad", agregó.

"Chávez murió el 30 de diciembre de 2012, se informó públicamente el 5 de marzo de 2013 y yo viajé rápidamente para ir al funeral porque quería ver el último funeral stalinista del mundo. Y lo vi y estuve al lado del cajón".

El cruce continuó en Twitter, cuando Cynthia García escribió en su cuenta que el hecho le había parecido "una barbaridad enorme".

La defensa de Maslatón la hizo su esposa, Mariquita Delvecchio.

"Cintia García, en C5N (no te arrobo porque no te encuentro entre tantas homónimas), me resultás una irrespetuosa, intentando hacer un aprovechamiento de tu género despreciable. Hoy mandaste a la mierda a Maslatón ... mirá si hubiera sido al revés? atorranta".