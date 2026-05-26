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El desatado gesto de Franco Colapinto al enterarse de la derrota de River ante Belgrano

Franco Colapinto logró un histórico sexto puesto con Alpine. Sin embargo, la máxima alegría llegó cuando el reconocido hincha de Boca se enteró de la consagración de Belgrano ante River.

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El desatado gesto de Franco Colapinto al enterarse de la derrota de River ante Belgrano

El automovilismo y el fútbol volvieron a cruzarse de una manera completamente inesperada en el Viejo Continente. Franco Colapinto vivió un domingo salido de sus mejores sueños. A bordo de su Alpine, terminó sexto en el Gran Premio de Canadá, la mejor posición desde su llegada a la F1, y sumó puntos por segunda carrera consecutiva. Sin embargo, lo que se volvió un fenómeno viral absoluto en las plataformas digitales fue lo que ocurrió minutos después de bajarse del monoplaza, cuando festejó la derrota de River ante Belgrano en la final del Torneo Apertura.

Leé también Franco Colapinto largará desde el puesto 10 el Gran Premio de Canadá
Franco Colapinto tuvo una buena clasificación. (Foto: Reuters)

Reconocido fanático de Boca, el piloto argentino de Alpine no pudo ocultar su alegría por la caída de su histórico rival ante el Pirata cordobés. El destino quiso que la noticia de la definición del campeonato local le llegara de la manera más genuina posible, justo cuando se disponía a abandonar las instalaciones del trazado semipermanente de Montreal.

Cómo fue el momento exacto en el que Colapinto se enteró de la derrota de River

La secuencia quedó registrada por los teléfonos celulares de los fanáticos que esperaban la salida de los protagonistas en las inmediaciones de los boxes. Antes de retirarse del circuito canadiense, el piloto argentino fue sorprendido por dos hinchas cordobeses que buscaban llamar su atención con tonada bien autóctona.

“Viva el fernet, Franquito…”, arrancaron gritándole los simpatizantes. El pilarense de 22 años respondió el saludo de forma amistosa con un brazo en alto antes de despedirse y subir a la camioneta de la escudería que lo esperaba junto a su novia para trasladarlo fuera del predio.

Sin embargo, el clima cambió drásticamente cuando los cordobeses le gritaron una frase sobre la definición del campeonato que le hizo abrir los ojos de par en par: “Perdió River. Perdió River, Franco”. La reacción del deportista fue instantánea y cargada de folklore futbolero: de inmediato, Colapinto giró hacia la cámara que lo estaba grabando y metió un puño al aire para desahogarse con una sonrisa imborrable.

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Qué antecedentes tiene Franco Colapinto demostrando su fanatismo por Boca

Esta divertida reacción en Canadá no es un hecho aislado en la trayectoria del joven conductor, quien nunca ocultó sus raíces deportivas ni su pasión por el club de la Ribera. Ya sin el overol de piloto de la Fórmula 1, el argentino sacó a relucir su fanatismo por Boca en reiteradas ocasiones ante los ojos del mundo.

En más de una carrera, llegó al paddock con la camiseta y otros detalles bosteros, luciendo con orgullo los colores azul y oro frente a la prensa internacional. Además, quienes siguen de cerca su día a día aseguran que tuvo reacciones de todo tipo por los resultados del equipo de Claudio Úbeda en la temporada, demostrando que sigue la campaña del Xeneize al detalle sin importar las diferencias horarias que le imponen los Grandes Premios.

Qué dijo Franco Colapinto tras lograr su mejor resultado en la Fórmula 1

Más allá del festejo futbolístico, el corredor se tomó el tiempo para valorar el enorme salto de calidad que dio junto a su escudería en la pista canadiense, cosechando ocho unidades vitales para el Campeonato de Constructores.

Apenas finalizado el GP de Canadá, Colapinto analizó su desempeño y le envió un mensaje especial a los fanáticos que le hicieron el aguante a la distancia: "Estoy feliz de haberles dado este resultado, se lo merecían por haberme apoyado tanto. Después de conocer a Leo fue todo muy positivo", concluyó el bonaerense, remarcando el impacto emocional que significó su reciente encuentro con Messi antes de salir a la pista.

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