El desatado gesto de Franco Colapinto al enterarse de la derrota de River ante Belgrano

Sin embargo, el clima cambió drásticamente cuando los cordobeses le gritaron una frase sobre la definición del campeonato que le hizo abrir los ojos de par en par: “Perdió River. Perdió River, Franco”. La reacción del deportista fue instantánea y cargada de folklore futbolero: de inmediato, Colapinto giró hacia la cámara que lo estaba grabando y metió un puño al aire para desahogarse con una sonrisa imborrable.

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Qué antecedentes tiene Franco Colapinto demostrando su fanatismo por Boca

Esta divertida reacción en Canadá no es un hecho aislado en la trayectoria del joven conductor, quien nunca ocultó sus raíces deportivas ni su pasión por el club de la Ribera. Ya sin el overol de piloto de la Fórmula 1, el argentino sacó a relucir su fanatismo por Boca en reiteradas ocasiones ante los ojos del mundo.

En más de una carrera, llegó al paddock con la camiseta y otros detalles bosteros, luciendo con orgullo los colores azul y oro frente a la prensa internacional. Además, quienes siguen de cerca su día a día aseguran que tuvo reacciones de todo tipo por los resultados del equipo de Claudio Úbeda en la temporada, demostrando que sigue la campaña del Xeneize al detalle sin importar las diferencias horarias que le imponen los Grandes Premios.

Qué dijo Franco Colapinto tras lograr su mejor resultado en la Fórmula 1

Más allá del festejo futbolístico, el corredor se tomó el tiempo para valorar el enorme salto de calidad que dio junto a su escudería en la pista canadiense, cosechando ocho unidades vitales para el Campeonato de Constructores.

Apenas finalizado el GP de Canadá, Colapinto analizó su desempeño y le envió un mensaje especial a los fanáticos que le hicieron el aguante a la distancia: "Estoy feliz de haberles dado este resultado, se lo merecían por haberme apoyado tanto. Después de conocer a Leo fue todo muy positivo", concluyó el bonaerense, remarcando el impacto emocional que significó su reciente encuentro con Messi antes de salir a la pista.