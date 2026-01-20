En vivo Radio La Red
Cómo aprovechar la energía de hoy para avanzar en proyectos que estaban estancados

Este martes llega con una energía distinta que invita a destrabar, repensar y avanzar. Según la astrología, el clima astral favorece los movimientos estratégicos y las decisiones conscientes que permiten reactivar proyectos que venían demorados.

Foto: Freepik

Hay días en los que, sin grandes anuncios, algo se destraba. Este martes se siente justamente así: una combinación de claridad mental, mirada a futuro y menor peso emocional sobre lo que no avanzaba. Desde la astrología, este clima está vinculado a la activación de Acuario, signo asociado a las ideas nuevas, la innovación y el cambio de enfoque.

Eclipse lunar total con la Luna teñida de rojo. Foto: Astrología.

No se trata de hacer todo de golpe, sino de mover una ficha clave. A veces, un proyecto no avanza porque se lo está intentando empujar desde el mismo lugar de siempre. La energía de hoy invita a cambiar la estrategia, no el objetivo.

Cada signo puede aprovechar este impulso de una manera distinta.

Aries

Para Aries, el avance llega cuando deja de forzar resultados. Hoy conviene revisar el enfoque: menos acción impulsiva y más planificación. Un pequeño ajuste en la forma de encarar el proyecto puede generar un cambio inmediato.

Tauro

Tauro destraba lo estancado cuando se anima a modificar rutinas. La energía de hoy lo favorece si deja de esperar el “momento ideal” y da un paso concreto, aunque sea pequeño. La constancia vuelve a jugar a su favor.

Géminis

Géminis encuentra avance a través de una conversación clave. La energía de hoy favorece intercambios, ideas compartidas y nuevas miradas. Hablar con la persona indicada puede abrir una puerta que parecía cerrada.

Cáncer

Para Cáncer, el estancamiento suele ser emocional. Hoy puede avanzar si deja de cargar el proyecto con miedos pasados. La energía lo ayuda a soltar expectativas ajenas y a confiar más en su propio ritmo.

Leo

Leo destraba proyectos cuando se anima a mostrar lo que hace sin esperar perfección. La energía de hoy lo impulsa a exponerse un poco más, compartir una idea o presentar un avance. El movimiento genera respuesta.

Virgo

Virgo aprovecha este día revisando detalles que venía postergando. La energía favorece el orden mental y la reorganización. Ajustar un plan o redefinir prioridades puede destrabar lo que parecía detenido.

Libra

Libra avanza cuando toma una decisión que venía evitando. La energía de hoy pide definición. Elegir un camino —aunque no sea perfecto— libera energía que estaba atrapada en la duda.

Escorpio

Para Escorpio, el desbloqueo llega cuando suelta el control. La energía de hoy favorece confiar en procesos compartidos. Delegar o pedir ayuda puede ser la clave para que el proyecto vuelva a moverse.

Sagitario

Sagitario destraba lo estancado cuando vuelve a conectar con el propósito. Hoy conviene recordar para qué empezó ese proyecto. La energía lo impulsa a recuperar entusiasmo y visión a largo plazo.

Capricornio

Capricornio avanza cuando deja de exigirse resultados inmediatos. La energía de hoy lo ayuda a redefinir tiempos y estrategias. Un paso firme, aunque lento, es más efectivo que la presión constante.

Acuario

Con la energía acuariana activa, Acuario está especialmente favorecido. Hoy puede tener una idea distinta que cambie todo el enfoque. Animarse a pensar fuera de lo habitual es la clave para avanzar.

Piscis

Piscis destraba proyectos cuando ordena su energía. La energía de hoy lo ayuda a poner límites a la dispersión. Definir un objetivo concreto y un plazo posible puede marcar un antes y un después.

Avanzar no siempre es acelerar

La astrología recuerda que los bloqueos no siempre se resuelven empujando más fuerte. A veces, avanzar implica cambiar la forma de mirar el problema. La energía de hoy no promete resultados inmediatos, pero sí claridad para dar el paso correcto.

Este es un buen día para:

  • Retomar ideas postergadas

  • Cambiar estrategias que no funcionaban

  • Pedir ayuda o sumar otra mirada

  • Animarse a decidir

Cuando un proyecto estaba estancado, no era porque no tenía futuro, sino porque necesitaba otro enfoque. Hoy, el cielo acompaña ese cambio.

No se trata de hacer todo, sino de empezar a moverse en la dirección correcta. Y a veces, eso es más que suficiente para que lo que estaba quieto empiece, por fin, a avanzar.

