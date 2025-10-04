Yanina Latorre no tuvo piedad y fulminó a Morena Rial tras su detención: "Es una..."

Haciendo alusión al episodio ocurrido en el programa de Ángel de Brito, recordó: "Le robó las tarjetas de crédito a Marcela Feudale y a Marixa Balli, todos los maquillajes a Mónica Farro, ¿cómo vas a entrar a los camarines y afanarle las cosas?".

"Al padre, estando internado en Colombia, le robó plata. Hace muchos años cuando Jorge se enojó y la echó de la casa, ella le vendió los relojes que coleccionaba para quedarse con la guita. Un día él me dijo ´yo ya no le doy más nada´. Le vendió un auto también. Quemó un hotel en Córdoba", relató sobre otras situaciones en la que habría estado involucrada.

"Es una chica que no quiere mejorar, cambiar su actitud. Aparte, hay que ser muy macabra para salir a robar con un bebé", lanzó Yanina fin a su estilo.

Cómo es la vida de Morena Rial en prisión

Morena Rial se encuentra detenida en la cárcel de Magdalena, y según menciono su entorno como también equipo de abogados, no la está pasando nada bien.

A pesar de estar en una celda solitaria, Morena pasa gran parte del día aislada, sin demasiada interacción con el resto de las reclusas, y atraviesa momentos de angustia por la distancia con su hijo Amadeo.

Alejandro Cipolla fue uno de los que contó en exclusiva con PrimiciasYa cómo se encuentra su íntima amiga: "Está destrozada, llorando, pero con confianza. Ella sabe que yo entré en la causa, ya me aceptaron el cargo de abogado defensor y que esto no va a durar mucho si sale todo bien".

Por otro lado, Virginia Monteros, íntima amiga de la joven, contó detalles de su salud mental que preocuparon y preocupan y que podría agraverse en caso de seguir en prisión. “Como todos saben, es una mujer rota emocionalmente por todo lo que le ha tocado vivir. Ella siempre pudo pedir ayuda, lo intentaba pero piensen que para las personas que transitan depresiones o tienen algún problema de salud relacionado con la psiquis, no es fácil encarar un tratamiento”, mencionó.

El momento más impactante llegó cuando se refirió al temor que sienten por la seguridad de Morena dentro del penal. Con un tono cargado de seriedad y advertencia, explicó: “El doctor Cipolla trabaja a sol y sombra porque no estamos de acuerdo con la vida delictiva pero es una persona a la cual amamos y tememos por su vida porque conocemos cómo es el sistema carcelario. En un espacio donde saben el apellido que carga, el formato del penal… que terminan odiados con la vida y salen para hacer peores cosas”.