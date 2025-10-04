Netflix causa furor con su nueva serie corta de 6 episodios y está basada en hechos reales

Cuál es la historia real detrás de La nueva brigada

Antes del estreno de La nueva brigada, pocos sabían que las mujeres en la policía sueca habían vivido décadas de exclusión. Hasta mediados del siglo XX, su participación estaba limitada a tareas administrativas o de asistencia. No podían portar armas, realizar patrullajes ni intervenir en operaciones reales.

Todo cambió en 1958, cuando se graduó la primera promoción de mujeres policías en Suecia. Aquellas jóvenes se convirtieron en símbolo de resistencia en un entorno dominado por hombres. Pero su llegada a la fuerza no fue recibida con entusiasmo: los compañeros varones las rechazaron, los medios de comunicación ridiculizaron su presencia y buena parte de la sociedad las miraba con desconfianza.

Esa tensión es el motor narrativo de la serie en Netflix, que recrea con fidelidad los desafíos a los que se enfrentaron. El guion muestra cómo las autoridades decidieron enviarlas a Klara, un barrio de Estocolmo con altos índices de criminalidad, con la intención de que abandonaran su labor. Sin embargo, las protagonistas resistieron, demostrando una valentía que trascendió los límites del uniforme.

En la vida real, una de las figuras más recordadas es Monika Kvarngard, una de las primeras policías mujeres del país. Como muchas de sus compañeras, debía usar faldas y zapatos de taco, un uniforme incómodo que entorpecía su desempeño. Aquella vestimenta, impuesta por las autoridades, simbolizaba las barreras invisibles del machismo institucional.

Por qué La nueva brigada se volvió un fenómeno mundial

La llegada de La nueva brigada a la plataforma no pasó desapercibida. En cuestión de horas, escaló entre las más vistas en distintos países, impulsada por el boca a boca y el interés que genera toda nueva serie en Netflix basada en hechos reales.

Su éxito responde a varios factores. En primer lugar, la narrativa combina precisión histórica con un dramatismo emocional que atrapa desde el primer episodio. Las protagonistas enfrentan no solo el peligro de las calles, sino también la hostilidad dentro de la propia institución.

En segundo lugar, la serie recupera un capítulo poco conocido de la historia sueca y lo presenta con una estética cinematográfica impecable. Las calles de Estocolmo de los años 50, las luces tenues de las comisarías, los autos antiguos y los uniformes cuidadosamente recreados crean una atmósfera envolvente que transporta al espectador a otra época.

Además, La nueva brigada logra algo poco común: transformar un relato histórico en una historia universal sobre coraje, dignidad y derechos. No se trata solo de una serie feminista, sino de una obra que reflexiona sobre el poder de la igualdad y la resistencia frente a la injusticia.

El elenco de La nueva brigada, la serie

Agnes Rase

Josefin Asplund

Malin Persson

Christopher Wagelin

Rasmus Luthander

Cilla Thorell

Hannes Fohlin

Jimmy Lindström

Peter Eriksson

Pablo Leiva Wenger

Tráiler de La nueva brigada en Netflix