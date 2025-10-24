En vivo Radio La Red
Cómo hacer medialunas de manteca caseras sin complicaciones

Con pocos ingredientes y un poco de paciencia, se puede lograr en casa una versión artesanal de las clásicas medialunas de manteca, con ese sabor inconfundible que llena de aroma las panaderías argentinas.

Las medialunas de manteca son uno de los íconos de la panadería argentina. Su textura esponjosa, su aroma a manteca y ese brillo irresistible las convirtieron en un clásico del desayuno o la merienda. Si bien su elaboración requiere tiempo y dedicación, la receta casera tiene la ventaja de permitir disfrutar de un resultado artesanal, sin conservantes y con un sabor auténtico.

Qué ingredientes se necesitan para hacer medialunas de manteca

Para preparar medialunas caseras se necesitan ingredientes simples, que probablemente ya estén en la cocina. La receta tradicional lleva:

  • 500 gramos de harina 0000

  • 10 gramos de sal

  • 70 gramos de azúcar

  • 25 gramos de levadura fresca

  • 200 ml de leche tibia

  • 2 huevos

  • 150 gramos de manteca (a temperatura ambiente)

  • 1 cucharadita de esencia de vainilla

  • 1 huevo adicional para pincelar

Estos ingredientes permiten obtener aproximadamente 18 medialunas medianas, aunque el tamaño puede variar según el moldeado.

Cómo se prepara la masa

El primer paso es activar la levadura: se disuelve en un poco de leche tibia con una cucharadita de azúcar y se deja reposar unos minutos hasta que espume.

En un bowl grande se mezcla la harina con la sal y el resto del azúcar. Luego se incorporan los huevos, la esencia de vainilla y la levadura activada. De a poco, se añade la leche restante hasta formar una masa suave.

Una vez integrada, se amasa durante unos minutos hasta que quede lisa. Se deja reposar tapada con un paño por unos 30 minutos, para que la levadura haga su trabajo y la masa duplique su volumen.

Cómo se arma el “hojaldrado” de las medialunas

El hojaldrado —esa textura característica que se nota al partir una medialuna— se logra incorporando la manteca de manera escalonada. Para eso, se estira la masa en forma de rectángulo, se coloca la manteca en el centro y se doblan los extremos hacia adentro, como si fuera un sobre.

Luego, se estira nuevamente, se dobla y se deja reposar en la heladera unos 20 minutos. Este proceso se repite al menos dos veces más para obtener un laminado parejo.

Cómo se forman y hornean las medialunas

Una vez que la masa está lista, se estira con un grosor de unos 5 mm y se corta en triángulos alargados. Cada triángulo se enrolla desde la base hacia la punta, dándole la forma clásica de medialuna.

Se colocan sobre una placa enmantecada, se tapan y se dejan levar nuevamente unos 40 minutos.

Antes de llevarlas al horno, se pincelan con huevo batido para lograr ese color dorado característico. Se hornean a 180°C por unos 15 a 20 minutos, hasta que estén doradas.

Al salir del horno, se puede pincelar con almíbar (agua y azúcar en partes iguales, hervido por unos minutos) para darles brillo y potenciar el sabor.

Cómo conservarlas y disfrutarlas al máximo

Las medialunas caseras pueden conservarse en un recipiente hermético a temperatura ambiente por 2 o 3 días. También pueden freezarse una vez cocidas: para disfrutarlas nuevamente, basta con calentarlas unos minutos al horno bajo.

Acompañadas con café con leche, mate o jugo natural, son una opción perfecta para cualquier desayuno o merienda.

