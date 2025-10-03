Cómo lograr un cheesecake de limón cremoso sin complicaciones

Cobertura (opcional):

Rodajas de limón, ralladura adicional o mermelada de limón

Preparación paso a paso

Preparar la base: Triturá las galletitas hasta obtener migas finas. Mezclalas con la manteca derretida hasta lograr una textura arenosa y pegajosa. Colocá la mezcla en el fondo del molde, presionando con una cuchara o vaso para compactar bien. Reservá en la heladera mientras preparás el relleno.

Hacer el relleno: En un bol grande, mezclá el queso crema con el azúcar hasta que quede suave y sin grumos. Agregá la crema de leche y batí suavemente. Incorporá la ralladura y el jugo de limón, mezclando de manera envolvente.

Incorporar la gelatina (opcional): Si querés un cheesecake más firme, disolvé la gelatina según las instrucciones del paquete y agregala a la mezcla de queso y limón, integrando bien.

Verter sobre la base: Sacá la base de la heladera y volcá encima el relleno. Alisá la superficie con una espátula y llevá el molde nuevamente a la heladera. Dejá reposar al menos 4 horas, preferentemente toda la noche, para que tome consistencia.

Decorar y servir: Antes de servir, podés decorar con rodajas finas de limón, ralladura adicional o una capa ligera de mermelada de limón. Esto aportará color, aroma y un toque extra de sabor cítrico.

Consejos para un cheesecake perfecto

Usá queso crema a temperatura ambiente para evitar grumos en el relleno.

Compactar bien la base asegura que no se deshaga al cortar las porciones.

La gelatina es opcional, pero recomendable si buscás un corte limpio y firme.

Guardá el cheesecake en la heladera hasta 3-4 días; mejora su sabor con el reposo.

El cheesecake de limón es ideal para quienes buscan un postre elegante, fresco y de preparación sencilla. Su combinación de dulzor y acidez lo hace perfecto para cualquier estación del año, y puede servirse como merienda, postre después de una comida o incluso en cumpleaños y celebraciones especiales.

Con esta receta, cualquier persona puede lograr un cheesecake casero con sabor profesional, sin complicaciones ni técnicas avanzadas, y sorprender a familiares y amigos con un postre cremoso, aromático y lleno de frescura cítrica.