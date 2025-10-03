Cómo lograr un cheesecake de limón cremoso sin complicaciones

Cobertura (opcional):
Preparación paso a paso
-
Preparar la base: Triturá las galletitas hasta obtener migas finas. Mezclalas con la manteca derretida hasta lograr una textura arenosa y pegajosa. Colocá la mezcla en el fondo del molde, presionando con una cuchara o vaso para compactar bien. Reservá en la heladera mientras preparás el relleno.
-
Hacer el relleno: En un bol grande, mezclá el queso crema con el azúcar hasta que quede suave y sin grumos. Agregá la crema de leche y batí suavemente. Incorporá la ralladura y el jugo de limón, mezclando de manera envolvente.
-
Incorporar la gelatina (opcional): Si querés un cheesecake más firme, disolvé la gelatina según las instrucciones del paquete y agregala a la mezcla de queso y limón, integrando bien.
-
Verter sobre la base: Sacá la base de la heladera y volcá encima el relleno. Alisá la superficie con una espátula y llevá el molde nuevamente a la heladera. Dejá reposar al menos 4 horas, preferentemente toda la noche, para que tome consistencia.
-
Decorar y servir: Antes de servir, podés decorar con rodajas finas de limón, ralladura adicional o una capa ligera de mermelada de limón. Esto aportará color, aroma y un toque extra de sabor cítrico.
Consejos para un cheesecake perfecto
-
Usá queso crema a temperatura ambiente para evitar grumos en el relleno.
-
Compactar bien la base asegura que no se deshaga al cortar las porciones.
-
La gelatina es opcional, pero recomendable si buscás un corte limpio y firme.
-
Guardá el cheesecake en la heladera hasta 3-4 días; mejora su sabor con el reposo.
El cheesecake de limón es ideal para quienes buscan un postre elegante, fresco y de preparación sencilla. Su combinación de dulzor y acidez lo hace perfecto para cualquier estación del año, y puede servirse como merienda, postre después de una comida o incluso en cumpleaños y celebraciones especiales.
Con esta receta, cualquier persona puede lograr un cheesecake casero con sabor profesional, sin complicaciones ni técnicas avanzadas, y sorprender a familiares y amigos con un postre cremoso, aromático y lleno de frescura cítrica.