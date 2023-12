Cómo manejar una catástrofe según Javier Catoni, especialista mundial en seguridad y prevención

Imagen de WhatsApp 2023-12-20 a las 13.19.33_48a85cff.jpg

Algunos de los escenarios donde realizaron tareas de rescate y el porqué son los mejores son:

Katrina, Fukushima, terremoto de San Juan, Terremoto de México e incluso erupciones volcánicas (entre tantos). Los rescatistas son de índole voluntaria. Es un servicio a la comunidad.

“Es prioritario no caer en la desesperación, sellar la zona, aislarla de civiles, tener personal instruido y tecnología de punta para cualquier catástrofe”, nos dice. “Nada debe quedar librado al azar”. Cuando le preguntan porque cree que en nuestro país no estamos a la altura, comenta “es una ecuación, pasa tan pocas veces que mejor no ocuparse, no invertir, que no haya plan”.

Los otros grandes protagonistas de estos eventos son los perros. Poseen una base de no menos de 60 perros de élite, los cuales son entrenados desde muy pequeños. No solo para hacer su trabajo de rastreo, sino también para no desenfocarse ni asustarse frente a ruidos, explosiones, polvo, y demás imponderables que puedan surgir. Así, el perro realizará su labor junto a su guía (entre 20 y 60 minutos máximo), y dará señales vía ladrido cuando encuentre: un sobreviviente o un fallecido. La base sita en la Pampa recrea todas las situaciones de stress posibles frente a un problema. Alud, terremoto, tormenta, enfrentamiento, extracción, rescate; así los equipos (hombres y perros) siempre están un paso adelante frente a lo que pueda tocar.

Los equipos especializados llegan al lugar con la premisa de que cada segundo cuenta.

Los Topos: Una de las unidades especiales con las que cuenta Special Missions son los Topos. Son especialistas (guía como perros), de entrar en los derrumbes. Con muchísima delicadeza lo van haciendo a fin de no generar, aplastamiento o asfixia de algún sobreviviente, ni daños al propio personal. “Son como palillos chinos” (nos dice), cualquier movimiento mal dado puede seguir generando daño. En este tipo de derrumbes se pueden encontrar con Inundación, fuga de gas, cables con electricidad y elementos cortantes. Hay un equipo médico, para asistir a los rescatados y también a su propio equipo.

Con respecto a Argentina y a la tormenta que dejó miles de hogares y lugares destrozados y se cobró vidas, opinó:

“Necesitamos prevención, planes de contingencia. Manejo de crisis. Acá en Argentina hay aludes de nieve, represas, zonas sísmicas. Nuestra ONG participó en 19 terremotos”. Con el fin de poder estar más involucrado en lo que concierne a seguridad, aconseja “Para evitar la subsistencia de unos sobre otros, necesitamos un plan. Las pérdidas son incalculables frente a un desastre natural. Costos, vidas, perdidas, servicios. Que nadie quiere asumir, mucho menos si los gobiernos no penalizan a empresas que dejan de prestar sus servicios frente a estas crisis” por último Javier Catoni nos hace saber que cubrirá todos los operativos en la próxima catástrofe mundial como colaboración ya que el rescate de victimas, es sin fines de lucro.