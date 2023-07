Mirá las fotos de Sofía y Victoria, las hijas de 16 y 22 años de Guillermo Andino y Carolina Prat

Sofía nació en 2001 y siempre quiso dedicarse al mundo del modelaje al igual que su madre. Es por eso que forma parte de la reconocida agencia Lo Management, dirigida por Lorena Ceriscioli, y fue la cara de varias campañas publicitarias.

image.png

Victoria, la hija del medio ya que también está Ramón el hermano menor, es una adolescente de 16 años. La joven está terminando el colegio y ya tuvo un roce con el modelaje, pero a ella le gusta un poco más el mundo de la televisión como su papá.

La adolescente tiene más de 6 mil seguidores en Instagram, donde muestra sus viajes por todo el mundo y su día a día.

image.png

image.png

La emoción de Guillermo Andino al recordar a su padre en su debut en A24

Guillermo Andino debutó en la pantalla de A24 con un nuevo programa, Andino y las noticias. En el cierre, el periodista recordó a su padre, Ramón Andino, y no pudo contener las lágrimas.

El conductor homenajeó a su papá, en un nuevo aniversario de su muerte. "Hoy es un día muy particular, un 6 de marzo de 1987, mi viejo, a los 50 años, fallecía en un estudio de televisión, en canal 13. Cuando se van nuestros familiares, nos quedan sus recuerdos, pero lo que más se nos va es la voz. ¿Lo puedo escuchar a mi viejo?", comentó y presentó un video emotivo con imágenes de Ramón.

"Es un recuerdo para mucha gente que hacía tiempo que no lo escuchaba. Cada día, después del 6 de marzo, de estos 36 años que pasaron, tengo el orgullo de que no haya alguien que alguna vez no me lo recuerde", remarcó.

Por último, con la voz entrecortada, Andino se despidió con una profunda reflexión. "Te amo viejo. Espero haber estado a la altura. Y, en ese 6 de marzo tan particular, en el que rezo mucho, sé que, algún día, me voy a encontrar con vos en una mesa de un café, como si fuera Rioja y Caseros, en Parque Patricios. ¡Nos vamos a volver a ver! ¡Gracias por haber estado en Andino y las noticias", finalizó.