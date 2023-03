La emoción de Guillermo Andino al recordar a su padre en su debut en A24

Embed

"Es un recuerdo para mucha gente que hacía tiempo que no lo escuchaba. Cada día, después del 6 de marzo, de estos 36 años que pasaron, tengo el orgullo de que no haya alguien que alguna vez no me lo recuerde", remarcó.

Por último, con la voz entrecortada, Andino se despidió con una profunda reflexión. "Te amo viejo. Espero haber estado a la altura. Y, en ese 6 de marzo tan particular, en el que rezo mucho, sé que, algún día, me voy a encontrar con vos en una mesa de un café, como si fuera Rioja y Caseros, en Parque Patricios. ¡Nos vamos a volver a ver! ¡Gracias por haber estado en Andino y las noticias", finalizó.

guillermo andino 1.jpg

La emoción de Guillermo Andino: "Esto no es una despedida, es un hasta luego"

En diciembre, Guillermo Andino se mostró movilizado en América Noticias Mediodía al anunciar el final de su etapa en el noticiero de América Tv tras 21 años.

El conductor dejó en claro que encuentra en negociaciones con el Grupo para continuar en la señal de noticias A24. "Decir gracias a todos. A todas las áreas y al Dr. Daniel Vila por dar laburo y acá estamos hablando de trabajar en un lugar que te sentís como en casa y feliz", remarcó Andino.

Y explicó sobre su futuro: "Hay una idea que estamos hablando dentro del grupo y ojalá se pueda dar. Hay una posibilidad de poder hacerlo en la señal de noticias del Grupo que es maravillosa y estamos charlando. Estamos encaminados, quiera Dios que ésta siga siendo mi casa. Hay total voluntad de ambas partes".

"Yo me despido del noticiero de América después de 21 años. Mi mejor producción en mi vida es mi familia, mi mujer y mis hijos. Esto no es una despedida, es un hasta luego. Muchas gracias", dijo Guillermo emocionado ante el aplauso de sus compañeros.

Y su compañera María Belén Ludueña cerró: "Fue un placer regalarles el mediodía con información y sobre todo buena onda. Fuiste un excelente compañero de laburo y gran persona. En lo personal, encaro un desafío nuevo con Luis Ventura, Invasores de la tevé, desde el 2 de enero".