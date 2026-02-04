El Gobierno dictó la conciliación obligatoria en el conflicto con los maquinistas y habrá trenes mañana

"El Gobierno Nacional reafirma su compromiso con la promoción del diálogo social como herramienta fundamental para la resolución de los conflictos laborales, resguardando el derecho de los ciudadanos, sin desatender los derechos de los trabajadores ni los mecanismos de negociación colectiva", completó el documento.

La medida suspendida

La medida de fuerza que había convocado La Fraternidad tenía una duración de 24 horas e iba a comenzar a las 00 de este jueves para extenderse por 24 horas.

La huelga iba a afectar a la totalidad del transporte ferroviario nacional. Esto incluía a todas las líneas de corta y larga distancia de Trenes Argentinos Pasajeros: Ferrocarril General Roca, Mitre, Sarmiento, así como a las operadoras Metrovías S.A. y Ferrovías SAC.

Además de los trenes de pasajeros, también se iba a paralizar el servicio de Belgrano Cargas S.A., lo que alcanzaba a las líneas Belgrano, Urquiza y San Martín.

El reclamo de La Fraternidad

Desde el gremio de los maquinistas ya habían anticipado que de dictarse la conciliación obligatoria, la acatarían y levantarían la medida de fuerza, por lo que está descontado que mañana y por 15 días habrá servicio.

El secretario general de La Fraternidad, Omar Maturano, aseguró que desde que asumió el actual Gobierno, los conductores perdieron un 56% de su poder adquisitivo frente a la inflación.

La última propuesta de las empresas consistió en un aumento del 2% para diciembre (frente a una inflación del 2,8%) y subas menores para enero, febrero y marzo. El gremio calificó esta oferta como “burda” e “insuficiente”.

El gremio reclama un aumento del 18 % trimestral, con incrementos escalonados del 4 % en enero, el 6 % en febrero y el 8 % en marzo, similar al acuerdo alcanzado con otras empresas privadas.

Se prevé que los servicios ferroviarios retomen su cronograma habitual a partir de la medianoche del viernes 6 de febrero, una vez finalizado el plazo de 24 horas de la huelga.

