El Gobierno dictó la conciliación obligatoria en el conflicto con los maquinistas y habrá trenes mañana

El Gobierno dictó la conciliación obligatoria en el conflicto salarial que mantiene el gremio La Fraternidad, que nuclea a los maquinistas, con las empresas del sector. De esa manera, quedó suspendida la medida de fuerza convocada para este jueves.
La medida alcanza al conflicto salarial entre La Fraternidad y las empresas del sector ferroviario, por lo que queda suspendida la huelga prevista para este jueves.
Con la suspensión de la medida de fuerza, mañana se garantiza el transporte de trenes. (Foto: archivo).
El Gobierno dictó la conciliación obligatoria en el conflicto salarial que mantiene el gremio La Fraternidad, que nuclea a los maquinistas, con las empresas del sector. De esa manera, quedó suspendida la medida de fuerza convocada para este jueves.
La conciliación obligatoria fue dictada por el Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo y rige para "el conflicto laboral entre el gremio La Fraternidad y las empresas Operadora Ferroviaria S.A., Belgrano Cargas y Logistica S.A., Metrovias S.A. y Ferrovias S.A. Concesionaria".
La medida rige a partir de las 00 de este jueves 5 de febrero, cuando había sido convocado el paro, y tendrá un alcance de 15 días. Durante ese período, "las partes deberán retrotraer la situación al estado previo al inicio del conflicto y garantizar la prestación normal de los servicios, evitando demoras, cancelaciones o cualquier tipo de afectación a los usuarios", indicó el texto.
De esa manera, el Gobierno intimó al sindicato de los maquinistas "a dejar sin efecto las medidas de fuerza dispuestas o anunciadas, así como cualquier otra acción que pudiera afectar la normal prestación del servicio".
"El Gobierno Nacional reafirma su compromiso con la promoción del diálogo social como herramienta fundamental para la resolución de los conflictos laborales, resguardando el derecho de los ciudadanos, sin desatender los derechos de los trabajadores ni los mecanismos de negociación colectiva", completó el documento.
La medida de fuerza que había convocado La Fraternidad tenía una duración de 24 horas e iba a comenzar a las 00 de este jueves para extenderse por 24 horas.
La huelga iba a afectar a la totalidad del transporte ferroviario nacional. Esto incluía a todas las líneas de corta y larga distancia de Trenes Argentinos Pasajeros: Ferrocarril General Roca, Mitre, Sarmiento, así como a las operadoras Metrovías S.A. y Ferrovías SAC.
Además de los trenes de pasajeros, también se iba a paralizar el servicio de Belgrano Cargas S.A., lo que alcanzaba a las líneas Belgrano, Urquiza y San Martín.
Desde el gremio de los maquinistas ya habían anticipado que de dictarse la conciliación obligatoria, la acatarían y levantarían la medida de fuerza, por lo que está descontado que mañana y por 15 días habrá servicio.
El secretario general de La Fraternidad, Omar Maturano, aseguró que desde que asumió el actual Gobierno, los conductores perdieron un 56% de su poder adquisitivo frente a la inflación.
La última propuesta de las empresas consistió en un aumento del 2% para diciembre (frente a una inflación del 2,8%) y subas menores para enero, febrero y marzo. El gremio calificó esta oferta como “burda” e “insuficiente”.
El gremio reclama un aumento del 18 % trimestral, con incrementos escalonados del 4 % en enero, el 6 % en febrero y el 8 % en marzo, similar al acuerdo alcanzado con otras empresas privadas.
Se prevé que los servicios ferroviarios retomen su cronograma habitual a partir de la medianoche del viernes 6 de febrero, una vez finalizado el plazo de 24 horas de la huelga.
Noticia en desarrollo...