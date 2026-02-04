La desopilante anécdota sexual que contó Denise Dumas sobre Christian Sancho

Un relato tan incómodo como hilarante que se volvió uno de los momentos más comentados del streaming y dejó a todos tentados de risa.

Quién es la pareja de Denise Dumas y cuántos hijos tiene

En un ambiente donde las relaciones suelen ser fugaces y atravesadas por escándalos, la historia de amor de Denise Dumas y Martín Campilongo, más conocido como "Campi", se convirtió en una de las más sólidas del espectáculo argentino.

La pareja está junta desde 2006 y, con el paso de los años, logró construir un vínculo basado en el compañerismo, el humor y el amor genuino. Lejos de los conflictos mediáticos, siempre se mostraron cómplices y con una energía positiva que los volvió muy queridos por el público. Incluso suelen compartir divertidas anécdotas de su vida cotidiana y escapadas románticas que ayudan a mantener viva la chispa.

Juntos formaron una familia ensamblada con cuatro hijos: Emma y Francesca, fruto de su relación, e Isabella y Santino, hijos de Denise de su vínculo anterior con Germán Barceló. A lo largo de los años, mostraron una dinámica familiar muy unida, donde el respeto y el acompañamiento son pilares fundamentales.

Entre proyectos laborales, risas y mucho amor, Denise y Campi lograron algo poco habitual en la farándula: sostener una relación larga, estable y apasionada, demostrando que también en el mundo del espectáculo se puede apostar al amor verdadero y duradero.