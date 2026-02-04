La desopilante anécdota sexual que contó Denise Dumas sobre Christian Sancho
Denise Dumas reveló una anécdota sobre Christian Sancho que descolocó a todos y terminó siendo uno de los momentos más comentados y divertidos. Qué dijo.
4 feb 2026, 16:42
Fiel a su estilo frontal y sin filtro, Denise Dumas sorprendió a todos al contar una anécdota sexual tan desopilante como incómoda durante el programa de streaming StoryTime, que se emite por Bondi Live. El relato tuvo como protagonista a Christian Sancho en su participación en la obra de teatro "SEX", dirigida por José María Muscari.
Según relató la modelo y conductora, el episodio ocurrió cuando el actor hacía poco que estaba de novio con Celeste Muriega. En ese contexto, Denise explicó cómo era una de las escenas más subidas de tono del espectáculo: “A él le tocaba en un momento agarrar a una señora del público y le empezaba a decir cuál es tu fantasía sexual y le pasaba el miembro y le decía: ¿vos querés tocar?, y como que se le movía, mete mano no sé qué, la señora medio incómoda que sí que no, que sacaba la mano”.
La situación fue creciendo en tensión y risas, y Dumas sumó sin filtros: “La señora medio que lo manotea todo medio incómodo”. Pero lo más insólito llegó una vez terminada la función, ya en camarines. Allí, según contó Denise: “Termina la obra, van a camarines y Celeste Muriega le dice 'te presento a mi mamá' y era su suegra la que le había estado tocando el bulto”.
El estudio estalló de carcajadas, aunque la conductora todavía guardaba un remate más para coronar la historia: “Le testeó el material a su hija a ver si estaba bien, tenía que darle el visto bueno”.
Un relato tan incómodo como hilarante que se volvió uno de los momentos más comentados del streaming y dejó a todos tentados de risa.
Quién es la pareja de Denise Dumas y cuántos hijos tiene
En un ambiente donde las relaciones suelen ser fugaces y atravesadas por escándalos, la historia de amor de Denise Dumas y Martín Campilongo, más conocido como "Campi", se convirtió en una de las más sólidas del espectáculo argentino.
La pareja está junta desde 2006 y, con el paso de los años, logró construir un vínculo basado en el compañerismo, el humor y el amor genuino. Lejos de los conflictos mediáticos, siempre se mostraron cómplices y con una energía positiva que los volvió muy queridos por el público. Incluso suelen compartir divertidas anécdotas de su vida cotidiana y escapadas románticas que ayudan a mantener viva la chispa.
Juntos formaron una familia ensamblada con cuatro hijos: Emma y Francesca, fruto de su relación, e Isabella y Santino, hijos de Denise de su vínculo anterior con Germán Barceló. A lo largo de los años, mostraron una dinámica familiar muy unida, donde el respeto y el acompañamiento son pilares fundamentales.
Entre proyectos laborales, risas y mucho amor, Denise y Campi lograron algo poco habitual en la farándula: sostener una relación larga, estable y apasionada, demostrando que también en el mundo del espectáculo se puede apostar al amor verdadero y duradero.