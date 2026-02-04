En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Marcha
Congreso
CONGRESO

Marcha en el Congreso: hay tres detenidos, entre ellos el padre Paco Olveira

La protesta de los miércoles se unió a la convocatoria contra la reforma laboral y terminó con enfrentamientos, detenidos y personas afectadas por gases.

Marcha en el Congreso: hay tres detenidos, entre ellos el padre Paco Olveira

Una nueva manifestación de jubilados se desarrollaba esta tarde en el Congreso, y tras enfrentamientos entre la Policía Federal y los manifestantes, hubo al menos tres detenciones. Entre las personas apresadas se encuentra el padre Francisco "Paco" Olveira, quien fue también demorado en otras oportunidades.

Leé también Cristina comparó la inflación durante su gobierno con la de Milei: "¿Todo marcha de acuerdo al plan?"
Cristina Kirchner comparó la inflación durante su gobierno con la de Javier Milei. (Foto: archivo)

La ya habitual marcha de jubilados que se convoca los miércoles por el reclamo de sus haberes, confluye esta tarde con el reclamo que organizaciones de izquierda, sindicatos y agrupaciones combativas llamaron en contra de la reforma laboral, que se tratará el próximo miércoles 11 de febrero. A las 17, se espera que comience la movilización que finalizará en la 9 de Julio con una “radio abierta a todos los sectores que quieren apoyar la lucha contra la reforma laboral”.

Embed - INCIDENTES EN LA MARCHA DE JUBILADOS EN CONGRESO: APLICARON EL OPERATIVO ANTIPIQUETE

La manifestación se desarrolla en coincidencia con el comienzo de las sesiones extraordinarias del Congreso, convocadas por el Poder Ejecutivo hasta el 27 de febrero, período en el que justamente la reforma laboral figura como uno de los ejes prioritarios del temario oficial.

Desde los espacios convocantes adelantaron que la movilización del miércoles forma parte de un plan de medidas que busca desembocar en una gran marcha y un paro nacional el día en que el proyecto llegue al recinto del Senado.

Las detenciones durante la marcha

Según el cronista de A24, Javier Mozo, se produjeron tres detenciones durante la marcha. Los manifestantes intentaban dar la habitual vuelta al Congreso, en señal de protesta, cuando fueron interceptados en Entre Ríos y Alsina por la Policía Federal y Gendarmería que arrojaron gases hacia las personas y también a la prensa.

"No pueden hacer lo que hicieron, nos tiraron gas pimienta, nos hicieron de todo", dijo Delia en declaraciones de A24, mientras se encontraba con los ojos hinchados.

Embed

Minutos después, una manifestante quedó tirada en la calle y tuvo que ser asistida por el problema de salud. La mujer fue trasladada en una camilla por la vereda de la calle Rivadavia hasta el Instituto Patria, mientras se aguardaba la intervención del SAME.

Otro joven también afectado por los gases lacrimógenos fue asistido en la calle producto de la descompensación sufrió.

Los detenidos

En total fueron tres personas las detenidas, entre ellas se encuentra el sacerdote Francisco "Paco" Olveira, quien suele participar de estas manifestaciones y mediar entre los conflictos de los jubilados y la Policía. El padre fue apresado cuando mantenía una discusión con la Policía Federal que lo obligaba a "circular". Ante la negativa del cura, fue detenido.

El momento quedó registrado por el senador Eduardo Valdés, quien luego subió a las redes sociales el video.

"Junto a compañeras y compañeros del bloque Unión por la Patria reclamamos por la liberación del padre Paco Olveira detenido frente al Congreso mientras se manifestaba de forma pacífica junto a los jubilados. Momentos después de ser liberado fue detenido por defender a una fotoperiodista después de haber sido reprimido salvajemente", exigió el legislador en X.

Enfrentamiento en 9 de Julio

El dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, se enfrentó con la Policía en la intercepción de 9 de Julio con Avenida de Mayo, sitio donde fue convocada la radio abierta.

El momento de tensión se vivió cuando la columna de protestantes quedó cara a cara con la de las fuerzas de seguridad. Se produjeron forcejeos mientras los manifestantes increpaban a los agentes.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Marcha Congreso Detenidos Padre
Notas relacionadas
La CGT y ATE marcharon a Plaza de Mayo contra el proyecto de Reforma Laboral
Un lobo marino sorprendió en la costa de Vicente López y ponen en marcha un operativo para rescatarlo
El Gobierno quiere debatir la ley para bajar la edad de imputabilidad de los menores el jueves 12 en Diputados

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar