Marcha en el Congreso: hay tres detenidos, entre ellos el padre Paco Olveira

Las detenciones durante la marcha

Según el cronista de A24, Javier Mozo, se produjeron tres detenciones durante la marcha. Los manifestantes intentaban dar la habitual vuelta al Congreso, en señal de protesta, cuando fueron interceptados en Entre Ríos y Alsina por la Policía Federal y Gendarmería que arrojaron gases hacia las personas y también a la prensa.

"No pueden hacer lo que hicieron, nos tiraron gas pimienta, nos hicieron de todo", dijo Delia en declaraciones de A24, mientras se encontraba con los ojos hinchados.

Minutos después, una manifestante quedó tirada en la calle y tuvo que ser asistida por el problema de salud. La mujer fue trasladada en una camilla por la vereda de la calle Rivadavia hasta el Instituto Patria, mientras se aguardaba la intervención del SAME.

Otro joven también afectado por los gases lacrimógenos fue asistido en la calle producto de la descompensación sufrió.

Los detenidos

En total fueron tres personas las detenidas, entre ellas se encuentra el sacerdote Francisco "Paco" Olveira, quien suele participar de estas manifestaciones y mediar entre los conflictos de los jubilados y la Policía. El padre fue apresado cuando mantenía una discusión con la Policía Federal que lo obligaba a "circular". Ante la negativa del cura, fue detenido.

El momento quedó registrado por el senador Eduardo Valdés, quien luego subió a las redes sociales el video.

"Junto a compañeras y compañeros del bloque Unión por la Patria reclamamos por la liberación del padre Paco Olveira detenido frente al Congreso mientras se manifestaba de forma pacífica junto a los jubilados. Momentos después de ser liberado fue detenido por defender a una fotoperiodista después de haber sido reprimido salvajemente", exigió el legislador en X.

Enfrentamiento en 9 de Julio

El dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, se enfrentó con la Policía en la intercepción de 9 de Julio con Avenida de Mayo, sitio donde fue convocada la radio abierta.

El momento de tensión se vivió cuando la columna de protestantes quedó cara a cara con la de las fuerzas de seguridad. Se produjeron forcejeos mientras los manifestantes increpaban a los agentes.