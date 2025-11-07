Las tortas fritas rellenas que todos quieren probar: irresistibles y muy fáciles

500 gramos de harina común (000 o 0000)

1 cucharadita de sal

2 cucharaditas de polvo de hornear (opcional, para que queden más aireadas)

2 cucharadas de grasa vacuna o manteca (también puede usarse aceite)

250 mililitros de agua tibia (aproximadamente)

Relleno:

Jamón cocido en fetas

Queso (tipo mozzarella, barra o cremoso, que funda bien al calor)

Para freír:

Grasa o aceite en cantidad suficiente

Paso a paso: cómo hacer torta fritas rellenas de jamón y queso

Formar la masa: En un bowl, colocar la harina, la sal y el polvo de hornear. Agregar la grasa derretida (o manteca) y comenzar a unir con el agua tibia de a poco, hasta obtener una masa suave y maleable. Dejar descansar 15 minutos tapada con un paño.

Estirar y cortar: Dividir la masa en porciones y estirar cada una con un palo de amasar hasta lograr un espesor de unos 3 a 4 milímetros. Cortar círculos con ayuda de un molde o un plato chico.

Armar las torta fritas: En la mitad de los discos, colocar una feta de jamón y un trozo de queso. Tapar con otro disco, presionar los bordes con los dedos o un tenedor para sellar bien y evitar que el relleno se escape al freír.

Freír: Calentar la grasa o el aceite en una sartén profunda o cacerola. Una vez caliente (sin que humee), colocar las torta fritas de a poco, para que se cocinen parejo. Dorar de ambos lados y retirar sobre papel absorbente.

Servir: Pueden disfrutarse tibias, cuando el queso aún está fundido, o incluso frías. Acompañan perfecto el mate, el café o una merienda de invierno.

Consejos para lograr la textura perfecta

Si se desea una masa más tierna, se puede reemplazar parte del agua por leche tibia.

Es importante que el aceite o la grasa no estén ni muy fríos ni excesivamente calientes: si la temperatura es baja, absorberán grasa; si es demasiado alta, se dorarán por fuera y quedarán crudas por dentro.

Para una versión más liviana, se pueden cocinar al horno, pinceladas con un poco de aceite, a 200 °C hasta que se doren.

Tradición y tentación en una sola receta

Las torta fritas rellenas de jamón y queso son una forma de renovar un clásico sin perder su esencia. Con pocos ingredientes y un resultado que enamora a todos, esta receta se volvió una de las más compartidas en redes cada vez que aparecen las primeras gotas de lluvia.

Porque si algo está claro, es que no hay nada que acompañe mejor un mate que una buena torta frita recién hecha… y si tiene queso derretido adentro, mucho mejor.