Cómo programar mensajes de WhatsApp en Android, iPhone y PC con este simple truco

SKEDit permite escribir el mensaje, elegir el contacto o grupo y definir una fecha y hora exactas para su envío. Además, brinda la opción de confirmar manualmente antes de que se envíe, lo que añade una capa extra de control.

Su funcionamiento es simple:

Ingresá a Google Play y descargá SKEDit o Wasavi .

o . Abrí la aplicación y concedé los permisos que solicita (contactos, accesibilidad y notificaciones).

Tocá en la opción “WhatsApp” .

. Elegí el contacto o grupo al que querés enviar el mensaje.

Escribí el texto, seleccioná la fecha y hora exacta .

. Activá (si querés) la confirmación manual antes del envío.

Guardá los cambios y listo: el mensaje se enviará automáticamente.

En el caso de Wasavi, su mayor ventaja es que no requiere crear una cuenta, ni almacenar datos en la nube. Todo se procesa localmente, lo que refuerza la privacidad. La interfaz es muy intuitiva y los mensajes se envían de forma automática, como si el usuario los escribiera en tiempo real.

Ambas opciones son ideales para quienes quieren mantener su productividad sin depender de recordatorios o alarmas. Además, los desarrolladores actualizan las apps con frecuencia para garantizar compatibilidad con las nuevas versiones de WhatsApp.

WhatsApp

Cómo programar mensajes de WhatsApp en iPhone

A diferencia de Android, en los dispositivos de Apple no hace falta instalar aplicaciones externas. La herramienta clave ya viene integrada: se trata de Atajos (Shortcuts), una app oficial de iOS que permite automatizar acciones dentro del sistema.

Para programar mensajes de WhatsApp desde un iPhone, solo hay que seguir unos pasos simples:

Abrí la app Atajos .

. Tocá en Automatización y luego en Crear automatización personal .

y luego en . Elegí el momento del día o el evento que disparará el envío.

Añadí la acción “Enviar mensaje por WhatsApp” .

. Seleccioná el contacto y escribí el texto.

Guardá la automatización.

Una vez configurado, el mensaje se enviará automáticamente o, según la versión de iOS, pedirá una breve confirmación antes.

Este método es completamente seguro porque funciona dentro del entorno de Apple, sin apps externas ni riesgos de seguridad. Además, puede adaptarse a distintos escenarios: por ejemplo, enviar recordatorios diarios, saludos automáticos o mensajes laborales a una hora específica.

WhatsApp

Cómo programar mensajes de WhatsApp desde la computadora

Para quienes usan WhatsApp Web o WhatsApp Desktop, también existen extensiones que permiten automatizar el envío de mensajes. Una de las más conocidas es Blueticks for WhatsApp Web, disponible en la Chrome Web Store.

Su instalación es sencilla:

Entrá a la Chrome Web Store y buscá Blueticks for WhatsApp Web .

y buscá . Instalá la extensión y vinculá tu cuenta de WhatsApp.

Accedé a WhatsApp Web desde el navegador.

desde el navegador. Elegí el contacto o grupo al que querés enviar el mensaje.

Escribí el texto, definí la fecha y la hora del envío.

Guardá los cambios.

La extensión te permite editar o cancelar el mensaje antes de que se envíe, algo muy útil si cambiás de idea a último momento. Además, la herramienta se integra directamente con WhatsApp Web, sin intermediarios ni riesgo de bloqueos.

Esta opción es ideal para usuarios que trabajan desde la PC, ya que facilita la gestión de mensajes corporativos o campañas de atención al cliente.