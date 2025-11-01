La inesperada función de WhatsApp que nadie vio venir y cambia la forma de chatear

WhatsApp lanza su aplicación para Apple Watch 1

Una app que funciona como extensión, no como sustituto

Uno de los puntos más importantes de esta nueva versión es que WhatsApp en el Apple Watch no es completamente independiente. El reloj actúa como una extensión sincronizada en tiempo real con el iPhone. Esto significa que el usuario necesita tener el teléfono cerca y con la aplicación principal instalada.

La buena noticia es que el cifrado de extremo a extremo sigue activo, manteniendo el mismo nivel de seguridad. Todos los mensajes, fotos o audios viajan a través del iPhone, sin almacenarse localmente en el reloj. Si el usuario se aleja demasiado del teléfono, la app del reloj pierde conexión y no puede actualizar los chats, aunque las notificaciones seguirán apareciendo si existe conexión a internet compartida.

Qué funciones trae la beta y cómo se diferencia de las versiones previas

La beta de WhatsApp para watchOS amplía las posibilidades conocidas hasta ahora. El usuario puede:

Consultar su lista de chats activos y ver conversaciones recientes.

y ver conversaciones recientes. Responder directamente desde la muñeca, sin depender del móvil.

desde la muñeca, sin depender del móvil. Enviar emojis y dictar mensajes por voz .

y . Grabar notas de audio sin abrir el teléfono.

sin abrir el teléfono. Ver el estado de conexión y recibir alertas de nuevos mensajes en tiempo real.

El funcionamiento es fluido, aunque los primeros testers reportaron pequeños errores visuales y ocasionales fallos en el dictado. Son inconvenientes típicos de una beta, pero no afectan la experiencia general.

Otra diferencia clave es la estabilidad: las apps no oficiales de terceros solían desconectarse o mostrar mensajes incompletos. En cambio, la versión de Meta ofrece una sincronización constante y segura.

Cómo instalar la versión beta de WhatsApp en el Apple Watch

El acceso a esta versión no está abierto a todo el público, al menos por ahora. Solo los usuarios registrados en el programa TestFlight de WhatsApp para iOS pueden probar la app. Para hacerlo, deben cumplir con algunos pasos específicos:

Estar admitidos en el programa de pruebas de WhatsApp .

. Descargar la beta 25.32.10.71 desde TestFlight en el iPhone.

en el iPhone. Asegurarse de tener el Apple Watch actualizado a la última versión de watchOS .

. Permitir la instalación automática de apps desde el iPhone.

Si la app no aparece en el reloj tras la instalación, se puede activar manualmente desde la aplicación “Watch” en el iPhone, seleccionando la sección ‘Mi reloj’, luego WhatsApp, y finalmente pulsando en ‘Instalar’.

Una vez completado el proceso, el ícono de WhatsApp aparecerá en el menú de aplicaciones del reloj, listo para usarse.

Qué modelos de Apple Watch son compatibles

La compatibilidad de esta versión de prueba se extiende a todos los modelos que admitan la última actualización del sistema operativo watchOS. Esto incluye desde el Apple Watch Series 4 en adelante, además del Apple Watch Ultra y el SE.

Dado que la aplicación depende de la conexión con el iPhone, no importa si el reloj tiene conectividad LTE o no. El funcionamiento principal seguirá dependiendo del teléfono cercano.

Qué se espera del lanzamiento oficial

Meta no ha confirmado una fecha específica para el lanzamiento global de WhatsApp en el Apple Watch. Sin embargo, los primeros resultados de la beta han sido positivos. Los testers destacan la fluidez, la estabilidad y la utilidad de las nuevas funciones, pese a los pequeños errores normales de esta etapa.

Todo indica que la versión pública llegará en las próximas semanas o meses. Cuando eso ocurra, el Apple Watch dejará de ser un simple visor de notificaciones para convertirse en una auténtica extensión de la mensajería móvil.