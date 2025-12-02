Comprar un auto en 72 cuotas y con un préstamo de $100 millones: cómo es el plan del Banco Nación

Comprar un auto 0 kilómetro o usado en 72 cuotas es posible a través de un plan del Banco Nación que ofrece financiación de hasta $100 millones, con tasas competitivas y trámite digital.
El plan +Autos del Banco Nación permite acceder a préstamos de hasta $100 millones para comprar autos 0 km o usados de hasta 10 años.
El programa, llamado +Autos con BNA, permite adquirir automóviles, camionetas pick up y utilitarios, tanto nacionales como importados, con hasta 10 años de antigüedad, y cubrir hasta el 100% del valor del vehículo (IVA incluido), sin necesidad de ahorro previo ni garantía prendaria.
El crédito se otorga en pesos, con un sistema francés de amortización y un plazo máximo de seis años. La tasa nominal anual (TNA) fija es del 38%, lo que representa un costo financiero total (CFT) aproximado del 57% anual, muy por debajo de la media del mercado. Para quienes quieran conocer los números exactos: la TEA es del 45,37%, el CFT TNA 45,98% y el CFT TEA 57,02%.
Desde la entidad bancaria aclararon que el préstamo no financia patentamiento ni otros gastos adicionales.
Un ejemplo práctico: un crédito de $10 millones a seis años genera una cuota mensual de $420.699. Para acceder, los pagos no pueden superar el 30% de los ingresos mensuales demostrables del solicitante.
El préstamo está disponible para personas mayores de 18 años, incluidos jubilados y pensionados, y no se requiere ser cliente previo del Banco Nación. Empresas o personas jurídicas no pueden acceder al beneficio.
La gestión se realiza directamente en concesionarias adheridas, sin necesidad de acudir a una sucursal bancaria. El proceso es rápido:
Presentarse con DNI en la concesionaria.
Consultar la oferta disponible del plan +Autos con BNA.
El vendedor carga los datos personales y del vehículo en el sistema.
Desde el celular, el solicitante realiza la validación biométrica mediante la app BNA+, acepta los términos y condiciones, y el préstamo queda aprobado de inmediato.
Se recibe un correo electrónico de comprobante de la operación.
Las cuotas se debitan automáticamente de la cuenta del solicitante. Es posible realizar cancelaciones anticipadas, totales o parciales, que podrían tener un costo asociado.
Financiamiento ágil y seguro, directamente desde la concesionaria.
Plazos flexibles de hasta 72 meses.
Monto mínimo: $1.000.000 y máximo: $100 millones.
Cobertura hasta el 100% del valor del vehículo (IVA incluido).
Vehículos 0 km o usados de hasta 10 años, nacionales o importados.
Trámite digital, sin papeles ni garantía prendaria.
Posibilidad de bonificación en seguro automotor durante 12 meses, según condiciones.
Para más información y consultar la lista de concesionarias adheridas, los interesados pueden ingresar al sitio oficial: bna.com.ar/home/masautos.