Comprar un auto en 72 cuotas y con un préstamo de $100 millones: cómo es el plan del Banco Nación

Cuáles son los requisitos para acceder al préstamo

Un ejemplo práctico: un crédito de $10 millones a seis años genera una cuota mensual de $420.699. Para acceder, los pagos no pueden superar el 30% de los ingresos mensuales demostrables del solicitante.

El préstamo está disponible para personas mayores de 18 años, incluidos jubilados y pensionados, y no se requiere ser cliente previo del Banco Nación. Empresas o personas jurídicas no pueden acceder al beneficio.

La gestión se realiza directamente en concesionarias adheridas, sin necesidad de acudir a una sucursal bancaria. El proceso es rápido:

Presentarse con DNI en la concesionaria.

Consultar la oferta disponible del plan +Autos con BNA .

El vendedor carga los datos personales y del vehículo en el sistema.

Desde el celular , el solicitante realiza la validación biométrica mediante la app BNA+ , acepta los términos y condiciones, y el préstamo queda aprobado de inmediato .

Se recibe un correo electrónico de comprobante de la operación.

Las cuotas se debitan automáticamente de la cuenta del solicitante. Es posible realizar cancelaciones anticipadas, totales o parciales, que podrían tener un costo asociado.

Beneficios del plan

Financiamiento ágil y seguro , directamente desde la concesionaria.

Plazos flexibles de hasta 72 meses .

Monto mínimo: $1.000.000 y máximo: $100 millones .

Cobertura hasta el 100% del valor del vehículo (IVA incluido) .

Vehículos 0 km o usados de hasta 10 años , nacionales o importados.

Trámite digital, sin papeles ni garantía prendaria .

Posibilidad de bonificación en seguro automotor durante 12 meses, según condiciones.

Dónde consultar

Para más información y consultar la lista de concesionarias adheridas, los interesados pueden ingresar al sitio oficial: bna.com.ar/home/masautos.