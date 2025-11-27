VTV de diciembre: precios, quiénes están exentos y las multas por no tenerla vigente

Quiénes deben hacer la VTV

La inspección es obligatoria para autos y motos de uso particular:

CABA: a partir de 3 años de antigüedad o más de 60.000 km para autos, y más de 1 año para motos.

PBA: según el tipo y antigüedad del vehículo, con cronograma anual por patente.

La primera verificación se realiza en el mes correspondiente al último dígito de la patente.

La renovación depende de la antigüedad del vehículo:

Entre 4 y 7 años y menos de 84.000 km: vigencia hasta 2 años.

Más de 7 años o 84.000 km: vigencia de 1 año.

Si el vehículo no aprueba la inspección, se dispone de 60 días hábiles para regularizarlo sin pagar un nuevo turno.

Quiénes están exentos o pueden acceder a revisión gratuita

Ciudad de Buenos Aires

Autos y motos 0km: exentos hasta cumplir 3–4 años según tipo de vehículo o 60.000 km.

Exentos de pago: jubilados, pensionados, mayores de 65 años con ingresos hasta 2 haberes mínimos y personas con discapacidad (titulares o no titulares del vehículo).

Documentación: cédula verde, título del vehículo, DNI y certificados correspondientes. .

Provincia de Buenos Aires

Vehículos de uso municipal o de bomberos: verificación sin costo.

Vehículos de personas con discapacidad: revisión gratuita, aplicable a un solo vehículo por año, siempre que esté a nombre de un familiar hasta 2do grado y se cuente con certificado de discapacidad emitido por Ministerio de Salud provincial o nacional.

Precios de la VTV en diciembre 2025

Ciudad de Buenos Aires (CABA)

Autos particulares: $38.014,57

Motos particulares: $14.293,73

Provincia de Buenos Aires (PBA) – Costos de verificación

Vehículos hasta 2.500 kg: $79.640,87

Vehículos de más de 2.500 kg: $143.353,57

Remolques, semirremolques y acoplados hasta 2.500 kg: $47.784,52

Remolques, semirremolques y acoplados de más de 2.500 kg: $71.676,79

Motovehículos 50cc y 200cc: $31.856,35

Motovehículos 200cc y 600cc: $47.784,52

Motovehículos 600cc: $63.712,70

Las tarifas incluyen IVA y rigen desde 17 de julio de 2025.

VTV: cuáles son las sanciones económicas por no tenerla al día

Ciudad de Buenos Aires (CABA)

Circular sin oblea : 100 UF , equivalente a $79.851 .

Vehículo que nunca realizó la VTV o cuya VTV está vencida: 400 UF, equivalente a $319.404.

Valores vigentes según la Unidad Fija hasta el 02/03/2026.

Provincia de Buenos Aires (PBA)

Circular sin VTV: entre 300 y 1.000 UF, equivalente a $513.300 y $1.711.000, según la gravedad de la infracción.

Valores vigentes según la Unidad Fija hasta el 31/12/2025.

Plantas habilitadas en CABA para la VTV

Av. Vélez Sarsfield 566 – Barracas

Calle Santa María del Buen Aire 1001 – Barracas

Calle Herrera 1995 – Barracas

Calle Tronador 115 y 151 – Paternal

Calle Osvaldo Cruz 1711 – Barracas

Av. 27 de Febrero 5483 – Pompeya

Calle Donado 973 – Villa Ortúzar

Horario de atención: lunes a viernes de 8 a 18 h, sábados de 8 a 13 h.