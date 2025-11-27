VTV de diciembre: precios, quiénes están exentos y las multas por no tenerla vigente
En diciembre continuarán los controles para la Verificación Técnica Vehicular en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires.
Durante diciembre, aunque no hay vencimientos programados según el calendario anual de la Verificación Técnica Vehicular, los propietarios de vehículos que no hayan realizado la inspección en su mes asignado o que no hayan aprobado la revisión pueden aprovechar este período para regularizar su situación. Las multas pueden ser muy costosas si no se cuenta con el certificado vigente.
La VTV permite corroborar el estado de los vehículos mediante una revisión integral, minimizando los siniestros viales por fallas mecánicas y contribuyendo a la seguridad vial y ambiental. La inspección dura aproximadamente 20 minutos y no es necesario bajarse del vehículo.
En la Ciudad de Buenos Aires hay 7 plantas habilitadas con capacidad para verificar más de 2 millones de vehículos por año. Durante la revisión se controlan: emisión de gases y ruidos, dirección, frenos, suspensión, chasis, neumáticos, llantas, luces, sistemas de seguridad y documentación.
Diciembre y enero no tienen vencimientos programados. Si la verificación se realiza fuera del mes asignado, la vigencia se ajusta al mes que le correspondía originalmente: los vehículos cuya patente termina en 2 deberán verificar en febrero; los que terminan en 3, en marzo; 4 en abril; 5 en mayo; 6 en junio; 7 en julio; 8 en agosto; 9 en septiembre; 0 en octubre; y 1 en noviembre.
Quiénes deben hacer la VTV
La inspección es obligatoria para autos y motos de uso particular:
CABA: a partir de 3 años de antigüedad o más de 60.000 km para autos, y más de 1 año para motos.
PBA: según el tipo y antigüedad del vehículo, con cronograma anual por patente.
La primera verificación se realiza en el mes correspondiente al último dígito de la patente.
La renovación depende de la antigüedad del vehículo:
Entre 4 y 7 años y menos de 84.000 km: vigencia hasta 2 años.
Más de 7 años o 84.000 km: vigencia de 1 año.
Si el vehículo no aprueba la inspección, se dispone de 60 días hábiles para regularizarlo sin pagar un nuevo turno.
Quiénes están exentos o pueden acceder a revisión gratuita
Ciudad de Buenos Aires
Autos y motos 0km: exentos hasta cumplir 3–4 años según tipo de vehículo o 60.000 km.
Exentos de pago: jubilados, pensionados, mayores de 65 años con ingresos hasta 2 haberes mínimos y personas con discapacidad (titulares o no titulares del vehículo).
Documentación: cédula verde, título del vehículo, DNI y certificados correspondientes. .
Provincia de Buenos Aires
Vehículos de uso municipal o de bomberos: verificación sin costo.
Vehículos de personas con discapacidad: revisión gratuita, aplicable a un solo vehículo por año, siempre que esté a nombre de un familiar hasta 2do grado y se cuente con certificado de discapacidad emitido por Ministerio de Salud provincial o nacional.
Precios de la VTV en diciembre 2025
Ciudad de Buenos Aires (CABA)
Autos particulares: $38.014,57
Motos particulares: $14.293,73
Provincia de Buenos Aires (PBA) – Costos de verificación
Vehículos hasta 2.500 kg: $79.640,87
Vehículos de más de 2.500 kg: $143.353,57
Remolques, semirremolques y acoplados hasta 2.500 kg: $47.784,52
Remolques, semirremolques y acoplados de más de 2.500 kg: $71.676,79
Motovehículos 50cc y 200cc: $31.856,35
Motovehículos 200cc y 600cc: $47.784,52
Motovehículos 600cc: $63.712,70
Las tarifas incluyen IVA y rigen desde 17 de julio de 2025.
VTV: cuáles son las sanciones económicas por no tenerla al día
Ciudad de Buenos Aires (CABA)
Circular sin oblea: 100 UF, equivalente a $79.851.
Vehículo que nunca realizó la VTV o cuya VTV está vencida: 400 UF, equivalente a $319.404.
Valores vigentes según la Unidad Fija hasta el 02/03/2026.
Provincia de Buenos Aires (PBA)
Circular sin VTV: entre 300 y 1.000 UF, equivalente a $513.300 y $1.711.000, según la gravedad de la infracción.
Valores vigentes según la Unidad Fija hasta el 31/12/2025.
Plantas habilitadas en CABA para la VTV
Av. Vélez Sarsfield 566 – Barracas
Calle Santa María del Buen Aire 1001 – Barracas
Calle Herrera 1995 – Barracas
Calle Tronador 115 y 151 – Paternal
Calle Osvaldo Cruz 1711 – Barracas
Av. 27 de Febrero 5483 – Pompeya
Calle Donado 973 – Villa Ortúzar
Horario de atención: lunes a viernes de 8 a 18 h, sábados de 8 a 13 h.