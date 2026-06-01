A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
VIDEO

¡Bomba! La impactante confesión de Angie Fort sobre su nacimiento: "No fui un error y me pagaron"

La hija de Eduardo Fort contó que nació por vientre subrogado en Estados Unidos y sorprendió con una frase que revolucionó las redes sociales.

1 jun 2026, 09:09
Banner seguínos en google Primicias Ya
¡Bomba! La impactante confesión de Angie Fort sobre su nacimiento: No fui un error y me pagaron
¡Bomba! La impactante confesión de Angie Fort sobre su nacimiento: No fui un error y me pagaron
¡Bomba! La impactante confesión de Angie Fort sobre su nacimiento: "No fui un error y me pagaron"

La familia Fort volvió a quedar en el centro de la escena luego de que Angie Fort sorprendiera con una confesión íntima que rápidamente se volvió viral en redes sociales. A sus 17 años y convertida en una de las jóvenes más seguidas en TikTok, la hija de Eduardo Fort decidió hablar abiertamente sobre cómo fue su nacimiento y dejó a todos impactados.

Con su estilo frontal, relajado y sin filtros, Angie suele compartir momentos de su vida cotidiana con sus seguidores. Pero esta vez fue mucho más allá y reveló detalles desconocidos de su historia familiar.

Leé también

Martín Fierro de Portales Web: quiénes son todos los nominados de la edición 2026

La segunda edición de los Martín Fierro de Portales Web se realizará el 4 de junio en Parque Norte. (Foto: archivo).

“Soy estadounidense. Nací por vientre subrogado. Nací en San Antonio, Texas”, contó en un video que no tardó en viralizarse. Sin embargo, la frase que más repercusión generó fue otra, dicha con total naturalidad y humor: “Yo acá sí puedo decir que no fui un error. A mí me buscaron, me pagaron”.

Lejos de esquivar el tema, la adolescente explicó que sus padres recurrieron a la subrogación de vientre luego de que su mamá sufriera una grave complicación médica durante el nacimiento de su hermana mayor, situación que le impidió volver a quedar embarazada de manera natural.

Según relató, la familia encontró en Estados Unidos la posibilidad de agrandarse mediante fertilización asistida. Los óvulos de su madre habían sido preservados previamente y luego fueron implantados en el vientre de una mujer gestante.

Pero eso no fue todo. Angie también reveló un dato desconocido sobre aquel embarazo: originalmente eran cuatro bebés. “Prendieron tres embriones. Mi hermano, mi mellizo, y otro embarazo gemelar. Íbamos a ser cuatro”, explicó.

Con el avance del embarazo, dos de esos embriones dejaron de desarrollarse y finalmente nacieron ella y su hermano Pietro. Incluso, contó que dentro de la familia el tema siempre se trató con humor. “Mi mamá siempre me hace un chiste porque tengo dos manchas de nacimiento. Dice que son mis gemelos y que me los comí”, recordó entre risas.

La sinceridad con la que Angie habló sobre la maternidad subrogada fue muy celebrada en redes sociales. Muchos usuarios destacaron la naturalidad con la que abordó un tema tan personal y sensible, mientras el apellido Fort vuelve a captar la atención pública gracias a una nueva generación que parece dispuesta a hablar sin tabúes.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Ricardo Fort Eduardo Fort

Lo más visto