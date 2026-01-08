Confirmado: estos son todos los feriados y fines de semana largos de 2026
Para agendar con tiempo: el Gobierno ya definió los feriados y días no laborables de 2026, con varios fines de semana largos que pueden convertirse en escapadas ideales. Cuál fue el primer feriado del año y qué fechas conviene marcar en rojo.
En diciembre de 2025, a través de la Resolución 164/2025 publicada en el Boletín Oficial, la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación estableció cuáles serán los días no laborables con fines turísticos durante 2026. Las fechas confirmadas son el lunes 23 de marzo, el viernes 10 de julio y el lunes 7 de diciembre, con el objetivo de fomentar el turismo interno y extender los descansos.
Pero más allá de estos días especiales, una de las preguntas que se repite a medida que avanza el verano es clara: ¿cuándo será el primer feriado de 2026 en la Argentina y cómo queda el calendario completo del año?
El primer feriado de 2026 en Argentina
En rigor, el primer feriado nacional de 2026 fue el jueves 1° de enero, fecha en la que se celebró la llegada del Año Nuevo. Sin embargo, para quienes buscan un descanso más prolongado, el verdadero atractivo del calendario aparece unas semanas después.
Carnaval: el primer fin de semana largo del año
El primer fin de semana largo de 2026 llegará con los feriados de Carnaval, que caerán el lunes 16 y martes 17 de febrero. De esta manera, el descanso se extenderá desde el sábado 14 hasta el martes 17 de febrero, convirtiéndose en la primera gran oportunidad del año para una escapada.
Las fechas de Carnaval no son fijas y cambian todos los años, ya que están vinculadas al calendario litúrgico. Se celebran en los días previos al inicio de la Cuaresma, que culmina con la Pascua. En 2026, la Semana Santa se celebrará del 30 de marzo al 5 de abril, motivo por el cual el Carnaval se ubica a mediados de febrero.
En la Argentina, los feriados de Carnaval tienen una larga historia. La ley sancionada en 1956 los incorporó como feriados nacionales, al considerar que se trata de festividades profundamente arraigadas en las tradiciones populares. Años más tarde, durante la última dictadura militar, estas fechas fueron eliminadas del calendario oficial, pero con el regreso de la democracia volvieron a restablecerse como feriados nacionales.
Según la Ley de Contrato de Trabajo, quienes deban trabajar durante estos días feriados deben cobrar el doble de una jornada habitual.
Todos los feriados y días no laborables de 2026
Este es el calendario completo de feriados y días no laborables en la Argentina para 2026:
Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
Lunes 23 de marzo: Día no laborable con fines turísticos
Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
Viernes 3 de abril: Viernes Santo
Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador
Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes
Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano
Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
Viernes 10 de julio: Día no laborable con fines turísticos
Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín
Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
Lunes 7 de diciembre: Día no laborable con fines turísticos
Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
Viernes 25 de diciembre: Navidad
Con este esquema, 2026 tendrá varios fines de semana largos estratégicamente distribuidos, ideales para planificar vacaciones cortas, viajes o simplemente un descanso extra en medio del año laboral.