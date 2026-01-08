Confirmado: estos son todos los feriados y fines de semana largos de 2026

Las fechas de Carnaval no son fijas y cambian todos los años, ya que están vinculadas al calendario litúrgico. Se celebran en los días previos al inicio de la Cuaresma, que culmina con la Pascua. En 2026, la Semana Santa se celebrará del 30 de marzo al 5 de abril, motivo por el cual el Carnaval se ubica a mediados de febrero.

En la Argentina, los feriados de Carnaval tienen una larga historia. La ley sancionada en 1956 los incorporó como feriados nacionales, al considerar que se trata de festividades profundamente arraigadas en las tradiciones populares. Años más tarde, durante la última dictadura militar, estas fechas fueron eliminadas del calendario oficial, pero con el regreso de la democracia volvieron a restablecerse como feriados nacionales.

Según la Ley de Contrato de Trabajo, quienes deban trabajar durante estos días feriados deben cobrar el doble de una jornada habitual.

image

Todos los feriados y días no laborables de 2026

Este es el calendario completo de feriados y días no laborables en la Argentina para 2026:

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Lunes 23 de marzo: Día no laborable con fines turísticos

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Viernes 10 de julio: Día no laborable con fines turísticos

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Lunes 7 de diciembre: Día no laborable con fines turísticos

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad

Con este esquema, 2026 tendrá varios fines de semana largos estratégicamente distribuidos, ideales para planificar vacaciones cortas, viajes o simplemente un descanso extra en medio del año laboral.