Confirmado: decretan feriado para el viernes 2 de enero

Esta aclaración resulta clave porque, año tras año, suele circular información errónea en redes sociales y grupos de WhatsApp, donde se afirma —sin sustento oficial— que el primer viernes del año suele ser feriado o “puente”. Nada de eso aplica en este caso.

No obstante, una excepción provincial volvió a instalar la confusión.

Tucumán, la excepción: asueto administrativo confirmado

Mientras a nivel nacional el 2 de enero será una jornada laboral normal, la provincia de Tucumán tomó una decisión distinta. El gobernador Osvaldo Jaldo firmó el Decreto N.º 3.935/1, mediante el cual se estableció asueto administrativo para los empleados de la administración pública provincial y de las comunas rurales.

La medida no alcanza a todo el país ni tampoco a todos los sectores dentro de la provincia, pero sí genera un impacto concreto para miles de trabajadores estatales tucumanos.

Qué implica el asueto en Tucumán

El decreto provincial permite que los empleados estatales de Tucumán no trabajen el viernes 2 de enero, sumando así un descanso excepcional al cierre y comienzo del año. Esta decisión, combinada con los feriados tradicionales, da lugar a un período de descanso inusualmente extenso.

En la práctica, muchos trabajadores públicos podrán disfrutar de hasta 10 días consecutivos sin actividad, algo poco frecuente en el calendario oficial argentino.

Un descanso prolongado: cómo se arma el “mega descanso” en Tucumán

El esquema de descanso en Tucumán se construye a partir de la combinación de feriados nacionales y asuetos administrativos provinciales. El cronograma queda conformado de la siguiente manera:

24 de diciembre : asueto habitual en muchas reparticiones

25 de diciembre : feriado nacional (Navidad)

26 de diciembre : extensión administrativa en algunos organismos

31 de diciembre : asueto administrativo

1 de enero : feriado nacional (Año Nuevo)

2 de enero: asueto provincial confirmado

De este modo, quienes ya contaban con fines de semana libres pueden enlazar casi dos semanas completas de descanso, algo que generó tanto celebraciones entre los estatales como cuestionamientos desde otros sectores.

Sector privado: qué pasa con los trabajadores fuera del Estado

Uno de los puntos más sensibles es el impacto —o la falta de impacto— del asueto en el sector privado. En este caso, la normativa es clara: el viernes 2 de enero no es feriado ni día no laborable, por lo que las empresas privadas no están obligadas a otorgar el día libre.

La decisión queda en manos del empleador

Cada empresa puede decidir si concede el día libre, reduce la jornada o mantiene la actividad normal. Sin embargo, no existe ninguna obligación legal de suspender tareas ni de pagar recargos salariales.

En la práctica, la mayoría de los trabajadores del sector privado deberá cumplir su jornada habitual, salvo que su empleador decida lo contrario por razones organizativas o comerciales.

Bancos abiertos: atención normal el 2 de enero

Otra de las grandes dudas giró en torno al sistema financiero. Muchos usuarios se preguntaron si el viernes 2 de enero habría atención bancaria o si se trataría de un día sin operaciones.

La respuesta es clara: los bancos estarán abiertos en todo el país el viernes 2 de enero de 2026, con atención normal en sucursales.

Cuáles son los únicos días sin bancos

Según el cronograma oficial del Banco Central:

31 de diciembre : asueto bancario

1 de enero: feriado nacional

Fuera de esas fechas, el 2 de enero es día hábil bancario, lo que permitirá realizar depósitos, extracciones, pagos y trámites sin inconvenientes.

Buenos Aires: sin asueto y con actividad normal

En la provincia de Buenos Aires, una de las más consultadas por la cantidad de trabajadores que concentra, no se decretó ningún asueto para el viernes 2 de enero.

Las autoridades bonaerenses confirmaron que:

El único día sin actividad administrativa será el 31 de diciembre

El viernes 2 de enero se trabaja con normalidad

Esto incluye organismos provinciales, municipales y, por supuesto, al sector privado, que mantiene su régimen habitual.

Asueto no es feriado: una diferencia clave

Uno de los errores más frecuentes en estas fechas es confundir los conceptos de feriado, día no laborable y asueto administrativo. La diferencia no es menor:

Feriado nacional : obligatorio para todos los sectores, con pago doble si se trabaja.

Día no laborable : depende del empleador, especialmente en el sector privado.

Asueto administrativo: alcanza solo a determinados organismos públicos y no genera derechos automáticos en el sector privado.

En el caso del 2 de enero de 2026, no se encuadra en ninguna de las dos primeras categorías, lo que explica por qué la mayoría del país trabajará con normalidad.

Calendario de feriados 2026: lo que sí está confirmado

Con el inicio del año, también crece el interés por planificar viajes, descansos y escapadas. Estos son los feriados inamovibles confirmados para 2026 en Argentina:

1 de enero : Año Nuevo

16 y 17 de febrero : Carnaval

24 de marzo : Día de la Memoria

2 de abril : Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas

3 de abril : Viernes Santo

1 de mayo : Día del Trabajador

25 de mayo : Revolución de Mayo

20 de junio : Paso a la Inmortalidad de Belgrano

9 de julio : Día de la Independencia

8 de diciembre : Inmaculada Concepción

25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

17 de junio

17 de agosto

12 de octubre

20 de noviembre

Feriados con fines turísticos

23 de marzo

10 de julio

7 de diciembre

Un comienzo de año con realidades distintas

El viernes 2 de enero de 2026 deja en evidencia una vez más las asimetrías del calendario laboral argentino, donde una misma fecha puede significar descanso absoluto para algunos y trabajo pleno para otros.

Mientras los empleados públicos tucumanos disfrutarán de un descanso extendido, el resto del país deberá retomar la actividad con normalidad, en un contexto económico donde cada día laboral cuenta.

La clave, como siempre, está en informarse a través de fuentes oficiales, evitar rumores y comprender que no todo lo que parece feriado realmente lo es.