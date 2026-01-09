Las fotos de las primeras vacaciones en familia de Ivana Figueiras y Darío Cvitanich en Punta del Este

ivana figueiras dario cvitanich punta del este 3

Antes de este viaje a la exclusiva costa uruguaya, la pareja hizo un viaje en soledad al Sur Argentino manteniendo el perfil bajo después de que estuvieran en el centro del ojo mediático tras conocerse la relación.

Incluso durante unos días estuvieron distanciados producto de todo el ruido en los medios que se generó y las picantes declaraciones públicas de Chechu Bonelli contra su ex. Esa breve crisis fue superada y hoy la modelo y el ex futbolista están más enanorados que nunca.

El amor entre Ivana Figueiras y Darío Cvitanich surgió poco después de la separación del ex futbolista de Chechu Bonelli en julio de 2025, tras 14 años de relación.

Ambos fueron presentados por amigos en común cuando atravesaban rupturas recientes, lo que generó una química inmediata entre los dos.

PrimiciasYa te acerca las fotos de las primeras vacaciones de Ivana Figueiras y Darío Cvitanich en Punta del Este después de blanquear el romance a mitad de 2025.

La particular foto y frase con la que Darío Cvitanich e Ivana Figueiras confirmaron la reconciliación

Tras semanas de rumores y desmentidas, Ivana Figueiras y Darío Cvitanich volvieron a mostrarse juntos en las redes sociales y confirmaron así que siguen juntos.

Luego de varios trascendidos de crisis y separación, llegó finalmente la primera señal concreta en redes sociales, la cual fue disparada por el ex futbolista.

Darío compartió en sus historias una foto de un juego de ajedrez con una chimenea de fondo y una picante frase sobre el destino. Un detalle que, para muchos, terminó de confirmar que la historia entre ellos sigue más viva que nunca.

"Al final del día el rey y el peón vuelven a la misma caja...", lanzó el ex de Chechu Bonelli al pie de la imagen dando a entender que los caminos vuelven a unir a Darío e Ivana.

Ambos siempre optan por mantener un perfil bajo y evitar la exposición pública pero con esta foto dejaron en claro que superaron la pequeña turbulencia y siguen apostando al amor.